Мишустин: Кабмин увеличит на 30% расходы на строительство и ремонт дорог

В этом году кабмин увеличит на 30 процентов расходы на строительство и ремонт автомобильных дорог, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета о работе правительства.

В 2020 году планы дорожного строительства были перевыполнены, подчеркнул глава кабмина. Завершено строительство и реконструкция около 915 километров федеральных дорог и 1700 километров региональных, отремонтированы более 8 тысяч федеральных и 16 тысяч региональных трасс.

"Дополнительно будет выделено плюсом 100 миллиардов рублей из резервного фонда, а всего 256 миллиардов рублей", - заявил Мишустин о финансировании на 2021 год. Это на 30 процентов больше, чем годом ранее.