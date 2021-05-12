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12.05.2021 14:34
Рубрика: Власть

Мишустин ответил на вопрос о борьбе с бедностью в РФ

Текст: Татьяна Замахина
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина в 2020 году, назвал "непростой" задачу снизить число бедных в РФ. По его словам, правительство РФ обеспокоено вопросами доходов граждан и делает все необходимое, чтобы они соответствовали потребностям населения.

Об этом глава кабмина заявил, реагируя на выступления представителей фракций. В частности, глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов рассказал, что депутаты вместе с сотрудниками РАН провели расчеты и пришли к выводу, что потребительская корзина должна стоить не 15 тыс., а 31 тыс. рублей. Нынешний МРОТ он назвал "границей нищеты, а не бедности". Парламентарий сообщил о ряде предложений - в частности, выдавать по половине МРОТ на каждого ребенка (до 18 лет) в семье. По его словам, это не только раздача денег, но и решение проблем демографии. Также Миронов напомнил об идее выдачи продовольственных сертификатов. И еще одна инициатива - платить родителю, который сидит дома с маленьким ребенком, зарплату.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Мишустин, реагируя на реплики депутатов, отметил, что проблему доходов россиян подняли многие выступавшие. "Мы, конечно, разделяем обеспокоенность по доходам граждан и делаем все необходимое для того, чтобы эти доходы соответствовали потребностям людей", - заявил он.

По его словам, "есть вопросы с инфляцией", но все же рост доходов, несмотря на сложности в экономике, удалось удержать. "Рост реальных доходов составляет плюс три процента", - уточнил Мишустин.

Что касается борьбы с бедностью, то это очень непростой вопрос, признал он. "Мы, конечно же, в своих целях и в системной работе в первую очередь обращаем внимание на то, что можно сделать для этого", - заверил премьер-министр. Он напомнил национальную цель: уменьшить к 2030 году бедность в два раза.

Однако, по его словам, необходимо учитывать несколько моментов. "Первое - бедность надо в этом смысле правильно считать", - уточнил Мишустин. Очень важным в этом плане он назвал проект "Социальное казначейство", с помощью которого власти собираются определять показатели реальной нуждаемости по профилю риска семей.

Кроме того, при расчетах бедности необходимо обратить внимание и на нелегальную занятость. Доходы от нее важно учитывать при определении нуждаемости граждан в господдержке, заявил глава правительства.

Ведь функция государства - помогать тем, кому не хватает, и нужно наладить этот учет, подчеркнул Мишустин. А на данный момент, констатировал он, выходит, что в России много автоматических льгот, "которые до людей доводятся, которые, может быть, в этом и не нуждаются". "Я это вижу на примере людей, которые не подали заявления, не обратились с вопросом о поддержке в том числе даже своего ребенка, у кого хватает. Есть и такие люди", - объяснил премьер-министр.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Таким образом, по его словам, нуждаемость становится важным фактором для определения потребности граждан в дополнительной помощи от государства.

Еще один непростой фактор - желание или нежелание человека работать, продолжил Мишустин. "Когда не хватало средств, подрабатывали в молодости, где только не подрабатывали, - вспомнил премьер. - Я сам лично и разгружал, так сказать, работал грузчиком, и занимался, так сказать, соответствующими техническими вещами в качестве лаборанта. Мы все зарабатывали, это было нормально". Между тем не все, кто имеет возможность, стремятся найти работу. Например, в Москве, отметил Мишустин, сотни тысяч вакансий, "а люди не идут на работу". "Это вопрос ответственности человека", - считает он.

Власть Работа власти Правительство Председатель Правительства Законодательная власть Госдума Отчет Михаила Мишустина в Госдуме РГ-Видео

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