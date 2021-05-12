Мишустин ответил на вопрос Володина о борьбе с выводом средств за рубеж

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе отчета правительства в ГД о работе за 2020 год задал вопрос "о жадности", а именно о выводе капитала за рубеж. Отвечая на его реплику, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о принимаемых мерах.

Спикер пояснил, что данный вопрос беспокоит все фракции. По его словам, вывод капитала наносит вред экономике страны. "Выводятся средства, которые могли бы дальше расходоваться на развитие предприятий, - отметил Володин. - С другой стороны, те, кто их выводят, подвергают риску эти ресурсы".

Он добавил, что угрозу несут санкции и другие недружественные шаги, которые предпринимаются другими государствами. "Как правило, приводят к тому, что эти ресурсы потом заморозят, а эти средства заработаны в нашей стране", - продолжил спикер.

Госдума призывает, чтобы в этом вопросе был наведен порядок, заявил он. "Что будете делать в этой части для того, чтобы средства оставались в России, для того, чтобы заинтересованность была их в России расходовать? - спросил Володин. - Ну и конечно, чтобы не было такого беспредела, когда берут и все выкачивают". В общем, речь о жадности, резюмировал спикер.

Михаил Мишустин напомнил, что накануне был принят законопроект о денонсации налогового соглашения России с Нидерландами. Документ продолжает серию поправок в целях выполнения поручения президента об обложении налогом в размере 15% доходов в виде дивидендов и процентов, переводимых на счета за рубежом. Такие изменения уже внесены в соглашения с Кипром, Мальтой и Люксембургом. А теперь предлагается изменить налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией, отметил премьер-министр.

"Вот основной заслон, чтобы компании, которые ведут агрессивную налоговую политику, не выводили дивиденды в другие налоговые юрисдикции", - подчеркнул он. А если есть желание вывести, придется платить адекватные налоги.

Мишустин привел статистику за 2019 год, согласно которой объемы дивидендов, которые вывели за рубеж российские компании, составили 4,4 трлн рублей. "Только системная работа поможет предотвратить этот вывод", - резюмировал он, призвав депутатов к совместной работе.