Госдума проголосовала за разрыв налогового соглашения с Нидерландами

Аналогичные условия, выдвинутые по поручению президента российской стороной, ранее приняли Кипр, Люксембург и Мальта.

Как сообщала "РГ", Минфин объяснил разрыв соглашения с Нидерландами тем, что их контрпредложения предусматривали "сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны". Соглашение позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%. В России ставка кратно выше - для юрлиц 15% по дивидендам и 20% по процентам, для физлиц-нерезидентов - 15%. Эти ставки будут применяться к выводимым из России в Нидерланды доходам в случае денонсации соглашения, использование Нидерландов в качестве "транзитной" юрисдикции станет невыгодным.

По данным Минфина, в Нидерланды из России за 2017 год было выплачено в виде дивидендов 271,9 млрд руб. (сумма удержанного налога составила 15 млрд руб.), в виде процентов - 185,3 млрд (налог - 52,4 млн руб.); за 2018 год в виде дивидендов - 296,1 млрд руб. (удержанный налог - 8,1 млрд), в виде процентов - 116,8 млрд руб. (налог - 57,4 млн руб.); за 2019 год в виде дивидендов - 182,8 млрд руб. (налог - 9,4 млрд руб.), в виде процентов - 157,1 млрд руб. (налог - 12,5 млн руб.).

Статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов, выступая в Госдуме, сообщил, что Минфин предложит также изменить соглашения об избежании двойного налогообложения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией. По его словам, это позволит охватить более 90% выплат в транзитные юрисдикции и дополнительно пополнить российскую казну.

В марте 2020 года президент Владимир Путин заявил, что все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом - не менее 15%. Он поручил скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами, начиная с тех, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения.

Соглашения об избежании двойного налогообложения подразумевают, что часть налога взимается у источника дохода, а другая - в стране получателя. В случае с процентами и дивидендами, которые выплачиваются за рубеж, ставка налога составляет от 5 до 10%, с расчетом на то, что страна, резидентом которой является получатель дохода, также удержит с него определенный процент. Однако в странах, относимых к офшорам, такого удержания не происходит. В этом случае "прокачивание" доходов через компании, зарегистрированные в офшорах, необоснованно выгодно для налогоплательщика и разорительно для бюджетной системы.