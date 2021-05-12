Мишустин поддержал законопроект о цифровой платформе занятости

О работе по единой цифровой системе занятости рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.

Мишустин затронул тему совершенствования системы содействия занятости. Крайне важен законопроект председателя Совфеда Валентины Матвиенко и спикера Госдумы Вячеслава Володина о единой цифровой платформе в этой сфере, сказал он.

К порталу на базе "Работа в России" подключатся все профильные службы, будут единые методические требования и контроль за их соблюдением.

Активно станет использоваться и дистанционный формат поиска работы. Все это позволит сформировать единый, открытый и прозрачный рынок труда, создать условия для снижения безработицы.