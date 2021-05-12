В среду премьер-министр Михаил Мишустин выступил в Государственной Думе с отчетом о работе правительства в 2020 году. Глава кабмина пообещал и в дальнейшем выполнять все социальные обязательства, двигаться в сторону государства без бюрократизма, в котором не надо просить об услугах.

Пандемия как главный вызов

Вступая в свои права в январе прошлого года, кабинет министров Михаила Мишустина намеревался в сжатые сроки добиться результатов по тем приоритетам, которые президент установил в своем Послании Федеральному Собранию. В их число вошли забота о семьях с детьми, развитие экономики и возможностей для бизнеса, поддержка регионов. Эти направления действительно стали приоритетными для министров. Только из-за пандемии и вводившихся ограничений правительству пришлось думать не о развитии, а о том, чтобы максимально сдержать негативные последствия коронавируса как для всей экономики страны, так и для граждан. "Это потребовало нового темпа принятия решений и практически круглосуточной работы, - описал премьер обстановку в Белом доме. - Действовать было нужно максимально быстро". Направленные на борьбу с коронавирусом решения, зачастую принимались, по словам Мишустина, в течение суток.

"Сейчас обстановка постепенно улучшается, хотя, конечно, о полном восстановлении говорить пока рано. Именно этот год должен стать переломным в победе над инфекцией. Это наша общая ответственность и совместная работа, которая не прекращается ни на минуту", - заявил Мишустин.

Успехи в борьбе с коронавирусной инфекцией складывались из нескольких составляющих. В регионах на опережение приступили к мобилизации систем здравоохранения и промышленности, наращивали объемы тестирования. На рынок в короткие сроки поступили двенадцать основных противовирусных средств и вакцины отечественного производства. Сегодня в России зарегистрированы четыре отечественные вакцины. "Каждая из отечественных вакцин - безопасна и эффективна, - подчеркнул премьер. - "Спутник V" прошел серьезные проверки, завоевал доверие и был зарегистрирован уже в шестидесяти пяти государствах. Спрос на этот препарат огромный".

Помогая другим странам, правительство не забывает о приоритетной защите от инфекции российских граждан. Бесплатная массовая вакцинация продолжается, свыше 24 миллионов человек прошли разные этапы. "Нам необходимо к концу года сформировать коллективный иммунитет. Очень важно, чтобы люди активнее прививались. Как человек, который сам перенес эту болезнь, еще раз хотел бы рекомендовать всем сделать прививку", - обратился Михаил Мишустин не только к парламентариям, но и ко всем гражданам страны.

Уже свыше 24 миллионов человек прошли разные этапы вакцинации. Нам необходимо к концу года сформировать коллективный иммунитет. По мнению премьер-министра, этот год должен стать переломным в победе над инфекцией

Премьер-министр поблагодарил людей, чья героическая работа помогла уже осенью прошлого года и этой весной, когда остальной мир переживал всплески эпидемии, не вводить в России жестких ограничений. "Вся страна сплотилась, и это помогло нам снизить темпы распространения коронавируса, - подчеркнул глава кабмина. - Хотел бы сегодня искренне поблагодарить за это всех: и тех, кто круглосуточно работал "в красных зонах", и тех, кто приходил на помощь людям старшего поколения. Всех, кто проявил выдержку".

Люди, оказавшиеся на переднем крае борьбы с коронавирусом, получили от правительства специальные социальные выплаты. Всего более полумиллиона медицинских и почти 73 тысячи социальных работников. "Мы направили на это около 200 миллиардов рублей", - напомнил Мишустин.

Поддержка граждан: 10 процентов бюджета

Большой пакет антикризисных мер правительство задействовало для помощи гражданам, чье положение ухудшилось на фоне пандемии и вводившихся ограничительных мер. "Мы стремились максимально поддержать людей, как работающих, так и временно оставшихся без работы, семьи с детьми, - сказал премьер-министр. - Назову только одну цифру: на дополнительную поддержку граждан было направлено более чем 2,5 триллиона рублей. Много это или мало? Для сравнения, это выше 10 процентов всего федерального бюджета страны".

Мы стремились максимально поддержать людей - как работающих, так и временно оставшихся без работы, семьи с детьми. Назову только одну цифру: на дополнительную поддержку граждан было направлено более чем 2,5 трлн рублей. Много это или мало? Для сравнения: это выше 10 процентов всего федерального бюджета страны

Эффективность помощи в правительстве оценивают ее своевременностью и адресностью. Выплатами была поддержана каждая вторая семья в стране, в них воспитывают свыше 28 миллионов детей. "В том числе более чем двум миллионам человек, которые остались без работы и воспитывают несовершеннолетних детей, перечислили дополнительные деньги к пособию по безработице. В таких семьях на тот момент было свыше 3,5 миллиона детей", - заметил Михаил Мишустин.

Гражданам, потерявшим все-таки работу, увеличили пособия по безработице. Мера коснулась более чем для 2,3 миллиона человек. Но правительство старалось действовать так, чтобы максимально сохранить рабочие места. С этим условием были связаны шаги по поддержке бизнеса.

Программа кредитной поддержки наиболее пострадавших отраслей "ФОТ 2.0" предусматривала полное списание долга, если компания сохранит не менее 90 процентов коллектива, и половину, если не меньше 80 процентов. В ней приняли участие около 230 тысяч предприятий, бизнесу спишут около 430 миллиардов рублей. "Но самое главное, что эти решения обеспечили сохранение около 5,5 миллиона рабочих мест", - заявил председатель правительства. Запущенная в марте этого года программа "ФОТ 3.0" позволит поддержать еще до 1,2 миллиона человек.

В первый месяц весны кабинет министров также запустил программу стимулирования найма. Предприятия получат субсидии за прием на работу граждан, кто значился официально безработными на 1 января. "После их оформления в штат компании поэтапно получат три МРОТ. Такая мера, на наш взгляд, поможет устроиться на работу более чем 200 тысячам человек", - сказал премьер.

Не забыло правительство о положении самозанятых граждан.

Их число сейчас превышает 2,3 миллиона. "Мы поддержали их - полностью вернули уплаченный налог за 2019 год. Вы помните эту инициативу президента. Это почти 1,5 миллиарда рублей. Предоставили налоговый капитал на уплату налога в размере одного МРОТ почти на 20 миллиардов рублей", - напомнил Михаил Мишустин.

В результате мер поддержки рынка труда в 17 регионах он вернулся на значения, которые были до начала пандемии коронавируса.

Новое социальное измерение

Пандемия подтолкнула к серьезным переменам социальную сферу. Правительство стало внедрять элементы "социального казначейства". "Люди будут получать помощь от государства не потому, что обратились в ведомство, а потому, что имеют на это право", - указал председатель правительства. Так, сертификат на материнский капитал теперь оформляется уже по факту регистрации в ЗАГСе рождения ребенка. В прошлом году их получили более одного миллиона семей.

Вдвое увеличен минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет. "При рождении детей в нуждающейся семье, пока им не исполнится три года, назначаются специальные выплаты в размере прожиточного минимума. Таких семей у нас более 1,5 миллиона", - отметил премьер-министр. Началось предоставление пособий на детей от трех до семи лет, воспитывающихся в малообеспеченных семьях. В прошлом году они были назначены более чем для 4,5 миллиона детей. "Теперь мы усовершенствовали правила их предоставления, чтобы помощь стала еще более адресной, и в зависимости от ситуации в семье размер выплаты может быть равен и половине, и 75, и 100 процентам прожиточного минимума для ребенка", - напомнил Мишустин.

Система социальных контрактов призвана содействовать семьям в преодолении непростой жизненной ситуации. "Рассчитываем, что за ближайшие три года, используя этот механизм, почти 400 тысяч семей смогут увеличить свои доходы, не менее 300 тысяч граждан начнут собственное дело, зарегистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых", - озвучил глава правительства ожидания от этого механизма.

В этом году по поручению президента запускаются новые меры поддержки семей с детьми. "Мы начали и будем поддерживать родителей все то время, пока растет их ребенок", - пообещал премьер.

С 1 июля ежемесячные выплаты - в среднем по стране по 6300 рублей - будут назначать женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности и находящимся в трудной финансовой ситуации. Больничный по уходу за ребенком до семи лет включительно будет оплачиваться в размере 100 процентов от среднего заработка. "Поддержим и малообеспеченных родителей, которые в одиночку воспитывают ребенка. С 1 июля текущего года на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущих в таких семьях, будет выплачиваться в среднем примерно по 5600 рублей", - сказал Михаил Мишустин. В августе правительство намерено перевести единовременные выплаты на школьников и будущих первоклассников - по 10 000 рублей на каждого.

"Все, о чем говорил выше, касается наших приоритетов в сфере социальной политики. И все свои обязательства мы выполним", - заверил председатель правительства. При этом все услуги государство в будущем будет предоставлять в проактивном режиме: людям не придется тратить время на сбор справок и бумажных документов. "Наша цель - государство без бюрократизма, необременительное для людей и бизнеса, в котором не надо просить об услугах", - заявил Мишустин.

Почему растут цены? От жадности

Действия, предпринимавшиеся для защиты экономики страны, тоже позволили сгладить негативное влияние коронавируса. Замедление было неизбежно, считает глава кабмина, но падение ВВП удалось удержать на трех процентах. "В марте этого года, по данным минэкономразвития, ВВП превысил впервые доковидный уровень, и в целом экономика восстанавливается", - заявил он.

Однако пандемия усилила риски для глобальной макроэкономической стабильности. Низкие процентные ставки и необеспеченные товарами деньги на рынке, пояснил премьер, разогнали инфляцию в мире, в том числе повысили стоимость продуктов питания. Многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми. Правительство было вынуждено задействовать тарифные меры и поддержать отдельные отрасли, чтобы удержать стоимость значимых товаров. "Результат сдерживания цен, конечно, никого из нас полностью не устраивает, но если бы не принятые меры, обсуждать пришлось бы не их эффективность, а взрывной, неконтролируемый рост цен", - подчеркнул Михаил Мишустин.

"Мы за то, чтобы наши производители зарабатывали на экспорте, но не в ущерб интересам главных своих покупателей, которые живут и работают в России, - заявил он. - Важно сказать еще об одной причине, почему растут цены. Это жадность отдельных производителей и торговых сетей. И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах".

Важно сказать еще об одной причине, почему растут цены. Это жадность отдельных производителей и торговых сетей. У правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах

Это касается и поставщиков бензина. В прошлом году стоимость топлива не выросла выше инфляции. "Мы продолжим держать ситуацию под контролем с использованием всех доступных инструментов, в том числе законодательных", - пообещал премьер.

Предупреждением для бизнеса прозвучало мнение Михаила Мишустина об экологической составляющей в деятельности компаний. Отношение предпринимателей к природе необходимо менять, законодательно обязывать собственников отвечать за ликвидацию причиненного вреда. "И финансово тоже. Бизнес должен работать по принципу "убери за собой", - сказал глава кабинета министров. Такие затраты, подчеркнул он, виновники должны нести из чистой прибыли, а не вписывать их в текущие расходы, уменьшая прибыли и налоговые поступления в региональные бюджеты.

Важная экологическая задача - снижение в два раза ежегодного объема захоронения отходов. "Мы должны точно знать, кто и куда вывозит бытовой мусор, чтобы исключить возможности появления нелегальных свалок", - обратил внимание Мишустин.

"Людям хочется жить в нормальной экологической обстановке, - констатировал премьер, - и у нас есть все инструменты для эффективного выполнения этой задачи". В том числе необходимо решить ряд застарелых проблем, включая заброшенные опасные объекты, которые представляют угрозу для окружающей среды. "Надо выявить все такие места: затонувшие корабли, старые скважины, незаконные свалки. Провести своего рода генеральную уборку. Мы уже активно работаем над этим", - сказал глава кабмина.

Приоритет регионам в каждой программе

В пандемию правительство не забыло о проблемах регионов страны, которым потребовалось компенсировать часть потерянных доходов. По бюджетным кредитам им перенесли сроки погашения, помогут заместить часть коммерческих кредитов бюджетными, не менее 500 миллиардов рублей выделят в виде инфраструктурных бюджетных кредитов на 15 лет под невысокий процент.

Без участия правительства, считает Мишустин, невозможно нормальное развитие сельских территорий. "Только за прошлый год смогли улучшить условия жизни более шести миллионов человек. Построены дома и дороги, созданы и отремонтированы клубы, школы, фельдшерско-акушерские пункты и другие социальные объекты", - перечислил он некоторые достижения.

Поддержка села нашла отражение практически в каждой государственной программе. "Только в этом году на развитие сельских территорий предусмотрели более 220 миллиардов рублей, а в сентябре, когда правительство представит проект бюджета на следующую трехлетку, вы увидите, что эта тема остается для нас приоритетной в каждой программе", - пообещал премьер депутатам.

К таким же территориям, где необходим особый подход, относятся Дальний Восток и Арктика. Правительством принята отдельная программа развития Арктической зоны. "На ее реализацию в ближайшие три года направим около 15 миллиардов рублей, из них 3,5 миллиарда - уже в этом году. Цель программы - обеспечить устойчивое развитие этого региона, привлечь туда инвесторов, создать новые рабочие места", - сказал глава кабинета министров.

Развитые регионы, их современная инфраструктура смогут привлекать больше туристов. Пандемия с ее закрытыми границами вдохнула во внутренний туризм новую жизнь. Правительство поддержало отрасль программой возмещения гражданам части затрат на путешествия по России. На начало мая туристическим кешбэком воспользовались почти миллион граждан, которым вернули около четырех миллиардов рублей. "Я лично общался со многими представителями туристического бизнеса - это было и в Карелии, и на Алтае, на Камчатке. Они говорили, что программа действительно пользуется очень большой популярностью", - рассказал Мишустин о своих встречах с предпринимателями. Программа теперь продлена до конца года.

Не забывая о целях развития

Прошлый год правительство посвятило не только борьбе с насущными проблемами. Кабинет министров готовился к моменту постковидного восстановления. Для этого был разработан Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения. "Мы повысили эффективность реализации национальных проектов. В конце года обновили их содержание в непосредственной привязке к национальным целям развития, обозначенным президентом, создали информационную систему их мониторинга и анализа", - заявил премьер. Благодаря такой работе, считает он, появилось более 60 тысяч новых мест в школах, открывались новые фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, детские больницы и центры онкологической помощи. "Подключено к Интернету более 40 тысяч социально значимых объектов. С опережением идет расселение аварийного жилья. В прошлом году новое жилье получили почти 130 тысяч человек", - заметил Михаил Мишустин.

Чтобы лучше координировать работу в будущем, кабинет министров принял для себя единый план по достижению национальных целей развития. Объемный документ устанавливает целевые показатели по срокам и по каждому региону.

Из тех задач, которые предстоит решать, председатель правительства подробно остановился на развитии системы школьного образования. "Современная школа - это не просто классы и парты. Это и хорошее оборудование, и выход в Интернет, в Сеть, и доступ к электронным ресурсам. Такие школы должны появляться по всей стране", - указал он. Президент в послании подчеркнул, что к 2025 году необходимо открыть не менее 1300 новых школ, чтобы закрыть проблему третьих смен. За четыре года в регионы закупят не менее 16 тысяч современных школьных автобусов для тех муниципалитетов, где это необходимо.

Команда на прорыв

В прошлом году государство смогло выдержать очень серьезные испытания, сказал премьер в заключение. Теперь, когда ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась, кабинету министров и парламентариям предстоит скорее вернуть людей к нормальной жизни. "Год назад, отчитываясь о работе правительства, я говорил о тех ценностях, которыми мы руководствуемся. Они остаются для нас неизменными. В центре внимания - человек и его интересы, работать открыто и честно, командой, ориентироваться на результат, который всегда, в любых обстоятельствах важнее ведомственных границ и лишних формальностей. Считаю, что такой подход во многом и стал решающим фактором, который меняет ситуацию к лучшему, - подчеркнул Михаил Мишустин.

В прошлом году, по его словам, правительство вынесло не только тяжелые уроки, но и получило опыт, помогающий в самых сложных, порой непредсказуемых обстоятельствах. "В этот непростой год вместе с решением первоочередных задач мы одновременно создавали и базу для постковидного прорыва. Сегодня у нас с вами есть для этого все возможности", - не сомневается глава кабмина.

Кстати

Премьер напомнил депутатам о разговоре с сельской учительницей - героиней публикаций "РГ".

Все социально значимые объекты страны до конца года получат доступ в интернет, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Выступая с думской трибуны, он напомнил о встрече с Юлией Скорых, учительницей из села Большая Тихая Алтайского края, которая стала героиней публикаций "Российской газеты".

"Недавно я побывал в Алтайском крае. Беседовал с педагогами. Одна из молодых учителей, Юлия Скорых, рассказала, что в их сельской школе нет интернета. Вообще", - напомнил премьер в ходе отчета в Госдуме о работе правительства. "Надо понимать, что сегодня доступ к интернету так же необходим, как отопление или свет, - отметил Мишустин. - Все социально значимые объекты получат доступ в интернет до конца этого года. Мы это запланировали и будем добиваться". Он также сообщил, что в прошлом году к интернету были подключены свыше 23 тысяч объектов, в том числе фельдшерско-акушерские пункты и школы в отдаленных районах страны.

Подготовила Галина Мисливская

Дискуссия

Михаил Мишустин - о борьбе с бедностью, выводом средств за рубеж и о закрытии границ

После представления отчета Михаил Мишустин ответил на вопросы депутатов всех думских фракций и отреагировал на их выступления. При этом он не уходил от сложных тем, включая призывы усилить борьбу с бедностью.

Бедность и ответственность

О доходах населения говорили представители всех фракций. Так, глава "Справедливой России" Сергей Миронов рассказал, что депутаты вместе с сотрудниками РАН провели расчеты и пришли к выводу, что потребительская корзина должна стоить не 15 тыс., а 31 тыс. рублей. Парламентарий сообщил о ряде предложений - в частности, выдавать по половине МРОТ на каждого ребенка (до 18 лет) в семье.

Михаил Мишустин заверил, что в кабмине разделяют обеспокоенность на тему доходов граждан и делают все необходимое для того, чтобы они соответствовали потребностям людей. По его словам, несмотря на сложности в экономике, удалось не допустить усугубления этой проблемы. "Рост реальных доходов составляет плюс три процента", - уточнил Мишустин.

Что касается борьбы с бедностью, то это очень непростой вопрос, признал он, напомнив национальную цель - уменьшить к 2030 году бедность в два раза.

Однако, по его словам, необходимо учитывать несколько моментов. "Первое - бедность надо в этом смысле правильно считать", - пояснил Мишустин. Очень важным в этом плане он назвал проект "Социальное казначейство", с помощью которого власти собираются определять показатели реальной нуждаемости по профилю риска семей.

И при расчете уровня бедности власти собираются обратить внимание на нелегальную занятость. Ведь функция государства - помогать тем, кому не хватает, и нужно наладить этот учет, подчеркнул премьер. А на данный момент, констатировал он, выходит, что в России много автоматических льгот, "которые доводятся до людей, которые, может быть, в этом и не нуждаются". Еще один непростой фактор - желание или нежелание человека работать, продолжил он. Премьер вспомнил, как в молодости подрабатывал грузчиком, лаборантом. Между тем не все, кто имеет возможность, стремятся найти работу. Например, в Москве, отметил Мишустин, сотни тысяч вакансий, "а люди не идут на работу". "Это вопрос ответственности человека", - считает он.

За жадность ответят рублем

Сквозной темой отчета в Госдуме стала проблема жадности. Мишустин сам поднял эту тему, говоря в своем выступлении об аппетитах торговых сетей, которые пытаются нажиться на ажиотажном спросе. А потом тему подхватил председатель Госдумы Вячеслав Володин, напомнив о проблеме вывода средств за рубеж. Госдума призывает, чтобы в этом вопросе был наведен порядок, заявил он. "Чтобы не было такого беспредела, когда берут и все выкачивают", - пояснил Володин.

Михаил Мишустин напомнил о серии решений в целях выполнения поручения президента об обложении налогом в размере 15% доходов в виде дивидендов и процентов, переводимых на счета за рубежом. По ряду стран меры уже приняты, а теперь предлагается изменить налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией. "Вот основной заслон, чтобы компании, которые ведут агрессивную налоговую политику, не выводили дивиденды в другие налоговые юрисдикции", - подчеркнул он. А за жадность в вопросе вывода своих доходов компаниям придется расплачиваться дополнительными налогами в бюджет России, предупредил Мишустин.

Глава правительства считает, что существует необходимость "донастроить" налоговые механизмы. То есть если компания слишком активно выводит деньги, то должны применяться прогрессивные ставки налога на прибыль. Мишустин отметил, что ждет предложений от депутатского корпуса. "От нас зависит как можно быстрее поставить этот заслон", - согласился Володин.

Паспорта для русскоязычных - быстрее и проще

Еще одна популярная у депутатов тема - гражданство РФ. Первый зампред Комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) предложил разработать закон о репатриации. "Я поддерживаю все возможные меры для того, чтобы нам как можно быстрее и как можно активнее возвращать наших соотечественников", - отреагировал глава правительства. А спикер Госдумы заверил, что депутаты сделают все, чтобы "в течение ближайших двух месяцев необходимые законы были приняты".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в очередной раз выступил с инициативой заместить мигрантов из азиатских стран русскими из зарубежных государств, максимально упростив для них получение гражданства РФ. Премьер-министр согласился, что процесс получения паспорта РФ для тех, кто говорит по-русски, считает себя русским, действительно должен быть проще. "Мы всецело это поддерживаем", - заявил Мишустин.

Депутаты подняли еще немало проблемных тем. Отвечая на вопрос о дорогах, глава кабмина заявил, что в этом году на 30 процентов вырастут расходы на строительство и ремонт автотрасс. Он также согласился, что нужно восстановить расходы на объекты здравоохранения, которые сократились из-за пандемии.

С главой профильного жилищного комитета Галиной Хованской Мишустин согласился по поводу легализации апартаментов. Этот вопрос важный, и его нужно решить, сказал он. Поскольку на этот счет есть разные точки зрения, премьер предложил создать рабочую группу с участием депутатов Госдумы. Он поручил заняться этим вопросом вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Еще одна тема - зарплаты в институтах развития. Их нужно оптимизировать в соответствии с доходами сотрудников кабинета министров, призвал председатель Госдумы. "Принято", - ответил Мишустин. По его словам, правительство уже приступило к такой оптимизации. Зарплаты и премиальные доходы сотрудников институтов развития увязали с результатами их деятельности.

Премьер, кроме того, не исключил, что институты развития, которые покажут себя неэффективными в достижении национальных целей, могут быть ликвидированы.

Границы не закроют

Конечно, Мишустин не все предложения безоговорочно поддержал, но многие инициативы будут рассмотрены. Так, реагируя на заявления КПРФ, он отметил, что времена коллективной собственности прошли. А вот статус народных предприятий в законодательстве определить можно, согласился он.

Премьер-министр сообщил также, что не поддерживает идею федеральных дотаций на оплату коммунальных услуг. "Я считаю, что если просто выделением средств это решать, то все опять поплывет, сетка эта, - пояснил он. - Это полномочия субъектов РФ, они должны принимать эти решения". Этот вопрос требует проработки, ведь необходимо разбираться с полномочиями регионов в плане финансирования. "Поручу это министру экономического развития", - сказал премьер.

Спросили и о продолжении амнистии капитала. Невозможно постоянно жить в этом режиме, на этот счет уже было принято достаточно решений, заявил глава правительства. И, наконец, закрывать полностью границы для поддержки внутреннего туризма кабмин не собирается, заявил Мишустин, реагируя на реплику ЛДПР. Это снизит конкуренцию, пояснил он. По словам премьера, нужно создавать качественные объекты туризма в России, чтобы туда хотелось поехать. "Завоевать нашего потребителя не ограничениями, а качеством", - подчеркнул он. Цель - двукратный рост числа поездок по стране, а в приоритете будет детский отдых. Вячеслав Володин предложил обсудить эту тему подробнее и пригласить в ГД представителей регионов РФ для обсуждения проблемы доступности отдыха в стране.

Подводя итоги дискуссии, глава правительства сделал вывод, что удалось "отладить механизм взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти так, чтобы он практически не давал сбоев, даже при новых серьезных вызовах".

Подготовила Татьяна Замахина

Мнение

Алина Пишняк, заведующая центром анализа доходов и уровня жизни НИУ "Высшая школа экономики":

Основной канал федеральной поддержки населения в условиях COVID-19 в 2020 году был связан не с рынком труда и рабочими местами - выбор сделан в пользу поддержки семей с детьми.

Федеральные меры, принятые правительством и названные в ежегодном отчете премьер-министром Михаилом Мишустиным, позволили смягчить удар, который пандемия нанесла по российским семьям, однако в целом эффект от введения системы мер социальной помощи компенсировал только десятую часть "выпавших" доходов. Но семьи с детьми поддержать удалось. При этом максимальный компенсационный эффект от новых мер был направлен на семьи с детьми от 3 до 7 лет: среди них уровень бедности после учета выплат почти приблизился к докризисному уровню.

Меры краткосрочной поддержки семей с детьми, принятые в большинстве субъектов Российской Федерации, дополнили федеральные выплаты и позволили расширить ответ на новые социальные риски и вызовы.