Мишустин напомнил о разговоре с учительницей - героиней публикаций "РГ"

Все социально значимые объекты страны до конца года получат доступ в интернет, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Таким образом, он напомнил депутатам о разговоре с Юлией Скорых, учительницей из села Большая Тихая Алтайского края, которая стала героиней публикаций "Российской газеты".
"Недавно я побывал в Алтайском крае. Беседовал с педагогами. Одна из молодых учителей, Юлия Скорых, рассказала, что в их сельской школе нет интернета. Вообще", - напомнил премьер в ходе отчета в Госдуме о работе правительства.
"Надо понимать, что сегодня доступ к интернету так же необходим, как отопление или свет, - отметил Мишустин. - Все социально значимые объекты получат доступ в интернет до конца этого года. Мы это запланировали и будем добиваться".
Он также сообщил, что в прошлом году к интернету были подключены свыше 23 тысяч объектов, в том числе - фельдшерско-акушерские пункты и школы в отдаленных районах страны.