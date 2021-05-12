Мишустин напомнил о разговоре с учительницей - героиней публикаций "РГ"

"Недавно я побывал в Алтайском крае. Беседовал с педагогами. Одна из молодых учителей, Юлия Скорых, рассказала, что в их сельской школе нет интернета. Вообще", - напомнил премьер в ходе отчета в Госдуме о работе правительства.

"Надо понимать, что сегодня доступ к интернету так же необходим, как отопление или свет, - отметил Мишустин. - Все социально значимые объекты получат доступ в интернет до конца этого года. Мы это запланировали и будем добиваться".

Он также сообщил, что в прошлом году к интернету были подключены свыше 23 тысяч объектов, в том числе - фельдшерско-акушерские пункты и школы в отдаленных районах страны.