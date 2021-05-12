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12.05.2021 11:46
Рубрика: Власть

Мишустин напомнил о разговоре с учительницей - героиней публикаций "РГ"

Текст: Галина Мисливская
Все социально значимые объекты страны до конца года получат доступ в интернет, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Таким образом, он напомнил депутатам о разговоре с Юлией Скорых, учительницей из села Большая Тихая Алтайского края, которая стала героиней публикаций "Российской газеты".

"Недавно я побывал в Алтайском крае. Беседовал с педагогами. Одна из молодых учителей, Юлия Скорых, рассказала, что в их сельской школе нет интернета. Вообще", - напомнил премьер в ходе отчета в Госдуме о работе правительства.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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"Надо понимать, что сегодня доступ к интернету так же необходим, как отопление или свет, - отметил Мишустин. - Все социально значимые объекты получат доступ в интернет до конца этого года. Мы это запланировали и будем добиваться".

Он также сообщил, что в прошлом году к интернету были подключены свыше 23 тысяч объектов, в том числе - фельдшерско-акушерские пункты и школы в отдаленных районах страны.

В регионах Власть Работа власти Госуправление Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Отчет Михаила Мишустина в Госдуме

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