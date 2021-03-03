Земская учительница Юлия Скорых не ожидала, что премьер-министр обратится первой к ней. И призналась корреспонденту "Российской газеты", что заволновалась, поэтому не успела задать все вопросы, которые хотела.

Премьер-министр Михаил Мишустин, встречаясь с участницами программы "Земский учитель", к Юлии Скорых обратился как к знакомой: "Я вас видел по телевизору!". Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС; vesti.ru

Наша газета уже полтора года следит за судьбой начальной школы в далеком алтайском селе Большая Тихая. В 2019 году она осталась без педагогов и, по сути, закрылась. Тогда "РГ" начала акцию - всем миром искали учительницу для Тихой. В сентябре прошлого года ею стала Юлия Скорых.

А во вторник она и другие земские учителя Алтайского края встретились с премьер-министром Михаилом Мишустиным во время его визита в Барнаул. И большетихинская учительница неожиданно для себя вновь стала героиней новостей.

О чем она еще хотела спросить у главы правительства и как ей живется в отдаленном селе, Юлия Скорых рассказала "Российской газете".

"Мне повезло войти в число первых участников программы "Земский учитель", а теперь вот еще и пообщаться с главой правительства, - улыбается Юлия Васильевна. - Вместе с коллегами мы рассказали премьер-министру, как нужна эта программа, как она помогает закрепить учителей в сельских школах. Конечно, всех нас интересовало, будет ли она продлена - об этом я и спросила премьер-министра. Михаил Владимирович нас заверил: программа "Земский учитель" будет действовать и дальше, и пообещал подумать, чем еще можно помочь педагогам на селе".

Но большетихинская учительница никак не ожидала, что премьер-министр узнает ее среди других участников. "Ваш пример замечательный: приехали в отдаленное село, работаете с детишками. И они вас полюбили. У вас в глазах такая романтика", - отметил Михаил Мишустин.

Премьер-министр попенял Юлии, что она умолчала об отсутствии в школе интернета, хотя журналистам об этом рассказывала. Она оправдывается: разволновалась, какие уж тут вопросы. Переживает и сейчас.

"Мы же на встрече только проблему школьного интернета обсудили. А детям и дома нужна Сеть, иначе они не смогут делать домашние задания. Об этом я совсем забыла сказать. Напишите, пожалуйста, чтобы и сельчанам подвели интернет, хотя бы тем, у кого есть школьники", - попросила Юлия Васильевна.

С интернетом в Большой Тихой, действительно, все непросто. В школе он был, но вдруг исчез. И хотя районные власти обещали его восстановить еще к 1 сентября, за полгода проблему так и не решили. "В селе нет сотовой связи, но меня заверяли, что в школе есть спутниковый интернет. Я обрадовалась - можно спокойно готовиться к урокам, делать презентации для детей, распечатывать раздаточный материал. Но оказалось, что за год, пока школа не работала, связь со спутником куда-то пропала. Ее так и не нашли", - удивляется Юлия.

Учительница из горной деревушки в Алтайском крае платит за интернет 500 рублей в неделю, чтобы по ночам готовиться к занятиям

В администрации Солонешенского района обещают, что до конца года интернет точно будет. Поможет федеральная программа, по которой ко всем школам должны провести высокоскоростной интернет. К тому же большетихинская школа на контроле у премьер-министра.

Как же обходится Юлия Скорых без сотовой связи и без интернета? Чтобы готовиться к занятиям, ей пришлось подключиться к дорогущему спутнику: 500 рублей в неделю за возможность выйти в Сеть с 12 ночи до 7 утра. Так что готовится к урокам она только ночами.

Но интернет - не единственная проблема, с которой столкнулась учительница. В этом году в селе пропала еще и вода.

"Может, из-за морозов или по другим причинам, но воды в колонках почему-то нет. Всю зиму ходила на речку, набирала воду для технических нужд - постирать, помыть, убраться в доме. А сейчас дело к весне, и вода в реке стала очень мутная. Даже не знаю, что делать", - вздыхает учительница.

В этой ситуации больше всех повезло школе. Для нее районные власти еще осенью протянули водовод, чтобы оборудовать столовую и обеспечить шестерых большетихинских школьников горячим питанием. На вопрос, почему из школы не берете воду, Юлия Скорых отвечает скромно: "Нехорошо это, не привыкла я чужое брать". Да и до дома ей далековато - ведра с водой еще надо донести.

Не жалуется местным властям большетихинская учительница и на ветхий дом, требующий ремонта. К ее приезду здесь только печку побелили да стены подкрасили. А морозной зимой стало ясно, что печь надо полностью перекладывать, да и крыша худая - течет. "Не знаю, то ли в район писать, чтобы помогли с ремонтом, то ли уж за свой счет все отремонтировать", - говорит Юлия.

И тут же восклицает: "Ой! Только вы не подумайте, что я жалуюсь и мне здесь не нравится. Очень нравится! А все эти бытовые трудности - мелочи. Здесь такая природа неописуемая, такие люди отзывчивые. Вы не поверите: вот поехала в Барнаул и уже через несколько часов соскучилась по своей Большой Тихой. От такой суеты в большом городе быстро устаешь. А у нас в селе - тишина, умиротворение, можно часами любоваться природой. С нетерпением жду весну, чтобы посмотреть, как все расцветет. Вот, наверное, красота будет!"

Жители Большой Тихой очень надеются, что Юлия Скорых не уедет из села, отработав положенные пять лет, а останется здесь надолго.

Говорят, что не только на работе, но и на личном фронте у земской учительницы все хорошо. Правда, сама Юлия Васильевна эту тему не комментирует: "Далеко в будущее не заглядываю, пять лет отработаю - теперь я в этом уверена, а там посмотрим".

Эта статья опубликована 1 сентября 2020 года. Она завершила акцию "РГ". В Большой Тихой снова заработала школа. А искать учительницу для нее мы начали 30 октября 2019 года.

Миссия: земские учителя спасают деревни

Почему "Российская газета" так старалась помочь жителям Большой Тихой найти учителя? Потому что иначе пропала бы деревня, сделала бы шаг в пустоту. Жители уже были готовы разъехаться, лишь бы не отдавать ребят в интернат. Ведь какая же это семья получается, если родители с маленькими детьми, считай, живут отдельно?

Скромная Юлия Скорых, которая так неохотно жалуется на проблемы со связью, с теплом, с водой, с транспортом и тратит на их решение почти всю учительскую зарплату, по сути, спасает село от исчезновения. Не человек - миссия. Есть мнение, что школьников из сибирских деревень надо давно перевезти в крупные населенные пункты. Потому что на их подвоз в школы, питание и прочее государство тратит огромные суммы. Обучение в деревянной сельской школе по затратам выходит таким, что этих же учеников за такие деньги можно легко отправлять за границу.

Вот только не хочется отправлять. Земский учитель держит наших детей на родной земле.