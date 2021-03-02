Это была учительница из маленького горного села Большая Тихая Солонешенского района Алтайского края Юлия Скорых.
Впервые о школе, где она сейчас работает, "Российская газета" написала 30 октября 2019 года. Статья так и называлась: "Кто станет учителем в Тихой? "Российская газета" ищет учителя-добровольца в алтайскую школу".
Не работала в Тихой старая деревянная школа. В сентябре в нее должны были пойти двое первоклашек, но они уже два месяца сидели дома. Уехала последняя учительница, и село, по сути, осталось без школы. Детей родители возили в другие селения. Долго и неудобно. Очень дети ждали свою новую учительницу.
Потом были еще публикации. Наш собкор Татьяна Кузнецова "держала перо на пульсе" - постоянно узнавала, как продвигаются поиски. После публикаций несколько человек заинтересовались предложением. Расспрашивали про село, какие там условия. Не ахти были условия. Дозвониться до села не каждый раз получалось. Так что дальше расспросов дело не двигалось.
В поисках прошел почти год.
И вот накануне нового учебного года в августе 2020 года Татьяна заявила в номер долгожданную статью. Есть учительница в Большой Тихой - Юлия Скорых!
И 1 сентября в "РГ" была опубликована статья: "Шумный день. 1 сентября в Большой Тихой наконец-то - День знаний". По программе "Земский учитель" в село приехала молодая учительница Юлия Скорых. И большетихинские ребятишки смогли снова пойти в родную школу.
Наша акция не закончилась. И школьная жизнь в Большой Тихой продолжается.
Шумный день
...У школы собралось почти полсела - не только ученики и их родители, дедушки, бабушки, но и сельчане, у которых подрастают дети. Приехали представители администрации Солонешенского района и районного отдела образования. За последний год на эту маленькую начальную школу обратили внимание не только районные, но и краевые, и даже федеральные власти. Проблему нехватки педагогов на примере Большетихинской школы обсуждали на Госсовете при президенте. И в результате для села нашли учительницу.
Ребятишки так долго ее ждали, что 1 сентября пришли к школе пораньше - нарядные, с цветами. Учеников здесь всего шестеро, и четверо из них в этом году пошли в первый класс. Юлия Васильевна решила познакомиться с ними в игровой форме: придумала интересные конкурсы и задания, которые ребята с удовольствием выполняли. Двое первоклассников ждали этого дня целый год - два Романа должны были пойти в школу еще в прошлом сентябре. А когда она не открылась, сельчанам предложили отправлять детей в соседнее село Карпово учиться и жить в пришкольном интернате всю рабочую неделю. Родители мальчиков отказались, ведь им тогда не было и семи лет.
- Как можно отдать шестилетнего ребенка в интернат и потом каждый день беспокоиться, все ли с ним в порядке? - удивляется многодетный отец Виктор Медведев, который в одиночку воспитывает четверых детей. - Так что сегодня для нашей семьи настоящий праздник - школа открылась, а значит, все сыновья будут жить дома.
Ромка Медведев просидел целый год дома. Виктор и десятилетнего сына Александра, который в прошлом году учился в третьем классе, отец не стал отправлять в интернат, а увез к родственникам в село Верх-Ануйское в Быстроистокском районе, где живет и его 20-летняя дочь. Вот так многодетную семью Медведевых разделил школьный вопрос.
- Если бы и в этом году у нас в селе школу не открыли, мы бы, наверное, все перебрались в Верх-Ануйское, - заявляет Медведев старший.
Уезжать из Большой Тихой планировали не только Медведевы, но и другие семьи, где подрастают школьники. Но теперь они останутся в Тихой. Еще две первоклассницы - двойняшки Полина и Фаина Полевик - только недавно переехали в Большую Тихую из соседнего поселка Комсомольского, в котором школы нет совсем.
- Мы сюда перебрались, чтобы дочки могли учиться рядом с домом, а школу едва не закрыли. Очень рады, что учительница приехала, а то и не знаю, чтобы мы делали, - говорит мама двойняшек.
Для Юлии Скорых большетихинские школьники - первые ученики. Хотя диплом преподавателя начальных классов она получила еще в 2013 году, по специальности не работала. После окончания Алтайского педуниверситета почти семь лет трудилась воспитателем в детском саду, потом ненадолго вообще уходила из профессии. Но все-таки решила вернуться, да не просто вернуться, а сразу "на баррикады" - туда, где трудно, куда далеко не каждый согласится отправиться. Ведь больше десятка претендентов, которые откликнулись на призыв "Российской газеты", и те, кто участвовал в конкурсе "Земский учитель", ехать в Большую Тихую отказались. Юлия же согласилась.
- Если честно, даже не верила, что пройду по конкурсу, ведь кандидатов было много, - вспоминает она. - А у меня даже опыта работы в школе нет. Когда до окончания конкурса оставались считаные дни, мне вдруг позвонили и предложили поехать в Большую Тихую. Я согласилась не раздумывая. Мне здешние места знакомы, ведь родом я из соседнего Петропавловского района. Поэтому для участия в программе "Земский учитель" и выбрала эту вакансию.
Так что сельский быт для новой учительницы не в диковинку. Правда, печку она топить не умеет, но говорит, что за пару холодных вечеров уже приноровилась отапливать полдома, которые ей предоставила районная администрация.
- Меня не напугали ни отсутствие воды, ни то, что нет сотовой связи, - уверяет Юлия. - Когда узнала, что в школе будет интернет, окончательно успокоилась: связь с внешним миром есть. Значит, можно учить детей и самой учиться, расти профессионально. Боялась только сложностей совместного обучения детей разного возраста. Оказалось, что не все так страшно.
Сельчане новую учительницу встретили очень радушно и всячески стараются помочь ей обустроиться на новом месте: побелили стены в доме, подправили печь и баню. Большетихинцы беспокоятся: только бы земская учительница не испугалась трудностей и не уехала раньше времени, а лучше бы осталась насовсем. Но пока Юлия Скорых настроена решительно: "Пять лет отработаю точно, а дальше - как получится, что загадывать так далеко".
- Я поражена, насколько здесь дружелюбные люди - они стараются помогать во всем, - рассказывает Юлия Васильевна. - Накануне я зашла в магазин за продуктами, а там не оказалось свежей капусты. Сельчане узнали об этом, и через полчаса подросток привез мне вилок на велосипеде. Я понимаю, что большетихинцы очень ждали учителя и надеются, что школа в селе точно будет работать. Постараюсь оправдать их ожидания.
Кто станет учителем в Тихой?
Старая деревянная школа в Тихой раньше была девятилеткой, а как детей поубавилось, ее перевели в начальную. В школе числится всего пять школьников, один учится на дому, двое старшеклассников ездят в Карпово, где шесть дней живут в пришкольном интернате и только на выходные приезжают домой. В сентябре в школу должны были пойти двое первоклашек, но они уже два месяца сидят дома. Уехала последняя учительница, и село осталось без школы. Районные власти предложили семилеток тоже отправить в интернат, но родители не согласились. "Да какая же мать отправит маленького ребенка одного на шесть дней в другое село? - удивляется жительница Тихой Татьяна Шелепова. - Если бы школьный автобус каждый день детей возил в карповскую школу, так и я бы своих отправляла. А так сама вожу их в Солонешное.
У кого же нет возможности возить детей самим, приходится ждать, когда районные власти решат проблему со школой в Тихой. Вот только в районе особых проблем с закрытием школы не видят. Глава Солонешенского района Виктор Горбачев заверил, что все дети из села Большая Тихая учатся - никто дома не сидит. "Их подвозят в школу села Карпово, время в пути составляет 15-20 минут, за школой закреплен автобус", - заявил глава района.
Так учатся большетихинские первоклашки или нет? Возит школьный автобус детей каждый день или только раз в неделю - в интернат? Наверное, это вопросы уже не для журналистского расследования, а для прокурорской проверки. Жители Тихой опасаются, что их малокомплектную школу закроют совсем. Глава района заверяет: школа не закрыта, ее продолжают отапливать и, если найдется преподаватель, снова откроют. "Мы ищем специалиста, в селе есть квартира для него, но желающих ехать в отдаленное село в малокомплектную школу нет, - рассказал Виктор Горбачев "РГ". - Предлагали учителям из Карпово ездить в Большую Тихую, чтобы заниматься с детьми, никто не согласился".
Почему учителя не едут в село? Вроде и зарплаты повысили, и жилье дают. Нет перспектив, условий? Людмила Горизонтова, которая решила перебраться в Большую Тихую из Омска и строит здесь вместе с мужем дом, говорит, что у этого села есть перспективы. "Уже пять семей переехали сюда из других регионов страны. Место здесь просто замечательное - горы, реки. Нужно только приложить усилия, чтобы жизнь здесь снова закипела, - улыбается Людмила.
Есть первые кандидаты
Два педагога уже откликнулись на призыв "РГ". В администрацию Солонешенского района, где расположена деревня, позвонили учителя из Новосибирска и Московской области.
"Педагог из Новосибирска информацию о себе не предоставил, а вот учитель начальных классов из Московской области рассказала, что стаж у нее больше двадцати лет, она работала также детским психологом, - сообщила корреспонденту "РГ" начальник районного комитета по образованию и делам молодежи Надежда Шередеко. - Но пока претенденты только интересуются условиями работы".
Готовы поехать в Тихую?
"Российская газета" ищет учителя-добровольца в алтайскую школу.
Условия работы: начальная малокомплектная школа, три ученика, зарплата от 13 до 25 тысяч рублей, квартира в деревянном доме на две семьи. Обращаться по адресу: Алтайский край, село Солонешное, ул. Красноармейская, 15, тел.: 8 (385) 942-24-01.