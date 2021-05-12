Мишустин заявил о необходимости легализации апартаментов

Вопрос о легализации апартаментов в РФ важный и его нужно решить. О этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета правительства в Госдуме.

Проблему подняла глава комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Она напомнила о внесении законопроекта о статусе апартаментов, который вводит понятие "многофункциональное здание".

"Конечно, необходима легализация апартаментов, нужно с этим решить, - согласился Мишустин, - но здесь очень много нюансов".

По его словам, в кабмине это прорабатывается, вопрос сложный.

Поскольку есть разные точки зрения, премьер предложил создать рабочую группу с участием депутатов Госдумы. Он поручил заняться этим вопросом вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Законопроект о статусе апартаментов ранее внесли в Госдуму сенаторы во главе с первым вице-спикером Совфеда Андреем Яцкиным, а также глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Документ касается зданий, которые расположены вне границ жилой застройки - в общественно-деловой зоне. При этом они состоят как из жилых, так и нежилых помещений. Законопроект определяет порядок обслуживания помещений и оплаты коммунальных услуг в таких зданиях.