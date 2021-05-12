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12.05.2021 10:34
Рубрика: Легковые авто

На заправках в США нет топлива, власти вводят режим ЧП

Текст: Константин Руссов

Американская трубопроводная компания Colonial Pipeline прекратила нормально функционировать после кибератаки 7 мая 2021 года. В результате в десятке штатов введено чрезвычайное положение: на заправках нет топлива, власти призывают сообщать прокурорам о завышении цен, которое может наблюдаться в связи с повышенным спросом.

Фото: iStock
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Вслед за Алабамой, Арканзасом, Вирджинией, Делавэром, Джорджией, Кентукки, Луизианой и ещё несколькими штатами режим ЧП введён на территории Флориды. Согласно указу властей, он продлится 30 дней, по мере необходимости может быть продлён.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм накануне сообщила, что Colonial Pipeline возобновила работу, но на нормализацию функционирования предприятия потребуется ещё несколько дней.

Также Грэнхолм призвала автомобилистов не создавать панику и не запасаться бензином впрок, сравнив это с истерией в начале пандемии, когда люди скупили всю туалетную бумагу на полках супермаркетов. Политик отметила, что власти не будут терпеть и спекуляций с ценообразованием в условиях временного дефицита топлива: министр попросила сообщать о повышении цен на "горючку" прокурорам штатов, которые будут проводить расследование.

Напомним, в ходе кибератаки работа Colonial Pipeline была парализована из-за того, что вирус зашифровал около 100 Гб данных, декодирование которых будет осуществлено после перевода определённой суммы денег на счета хакеров. В ФБР сообщили, что за преступлением может стоять группа хакеров DarkSide.