Немцы сравнили Lada Niva с поп-дуэтом Modern Talking

Немецкое издание Berliner Zeitung опубликовала материал, в котором поделилась впечатлениями от тест-драйва Lada Niva, сравнив российский автомобиль с Modern Talking, который ориентирован на молодых хипстеров.

"Не только мы экспортировали в Россию свой продукт (имеется в виду дуэт Modern Talking - прим. "РГ"), Советский Союз ответил нам достойно: автомобилем весом 1.3 тонны, мотором мощностью 83 л.с., с дизайном баскетбольных кроссовок и манящим названием Niva, - пишет Berliner Zeitung. - Сейчас он является самым хипстерским автомобилем в Берлине, на котором гоняют в Митте и Кройцберге, выглядя совершенно счастливыми.

Автомобиль стоит 12 990 евро - примерно десятая часть от цены G-Class. Для того, чтобы лучше понять, чем привлекает Lada Niva жителей Германии, мы отправились к Лутцу Шибановски в Аренсфельд, занимающемуся дистрибьюцией модели в Берлине. По дороги изучили отчёт о краш-тестах ADAC, он не вызвал доверия, потому что безопасность авто получила плохие оценки".

Когда журналисты прибыли к месту, Шибановски вручил им ключи от восьмилетней Lada Niva и сказал: "Это должен быть правильный тест-драйв". Рядом была припаркована Taiga 4x4 Urban на литых дисках, с кондиционером и подогревом сидений.

"Мы быстро замечаем, что асфальт - не стихия Lada Niva, ей нужны замёрзшие реки к востоку от Урала или гористая местность Алтая. И только так перед вами раскроется вся мощь седьмой симфонии Шостаковича, - пишут с иронией журналисты. - Интерьер - настоящее "Лебединое озеро" Чайковского, потому что у Lada Niva - русская, очень ранимая душа, поэтому переключать передачи нужно осторожно и с любовью.

Мы повернули обратно в сторону города, разогнавшись до 100 км/ч за 32 секунды, открываем окна, помня обзор ADAC, в котором говорилось об ужасной вони дешёвого пластика. Но мы ничего не заметили.

Мы вернули Lada Niva хозяину, который рассказал, что времена изменились, и теперь такую машину покупают не только неудачники и те, кто ездил всю жизнь на Lada, ей теперь интересуются хипстеры из Митте, юристы, увлеченные охотой, врачи, игроки в гольф или женщины, которым нужно добираться до коневодческой фермы".

По итогам теста Lada Niva заслужила оценку пять из пяти от Berliner Zeitung .