Новак: Правительство не видит причин в ограничении экспорта топлива

Устанавливать ограничения на экспорт нефтепродуктов пока нет необходимости. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак телеканалу "Россия 24".

Он объяснил это тем, что ситуация на топливном рынке стабильная благодаря совместным мерам правительства РФ и компаний. Это позволило сделать хороший запас нефтепродуктов, который оказался выше, чем в прошлом году.

"А ограничение на экспорт нефтепродуктов - крайняя мера. Она понадобится только, если на рынке ситуация станет критичной", - отметил Новак. И добавил, что сейчас рынок стабилен. Также будут приняты все меры, чтобы стоимость бензина в этом году не превышала уровень инфляции.