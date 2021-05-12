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12.05.2021 14:28
Рубрика: Бензин

Новак: Правительство не видит причин в ограничении экспорта топлива

Устанавливать ограничения на экспорт нефтепродуктов пока нет необходимости. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак телеканалу "Россия 24".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Он объяснил это тем, что ситуация на топливном рынке стабильная благодаря совместным мерам правительства РФ и компаний. Это позволило сделать хороший запас нефтепродуктов, который оказался выше, чем в прошлом году.

"А ограничение на экспорт нефтепродуктов - крайняя мера. Она понадобится только, если на рынке ситуация станет критичной", - отметил Новак. И добавил, что сейчас рынок стабилен. Также будут приняты все меры, чтобы стоимость бензина в этом году не превышала уровень инфляции.