Обновлен состав Правительственного совета по кинематографии

Сегодня горячий день в отношении новостей, которые касаются советов по кинематографии. После того, как Фонд кино сообщил о том, что обновил состав Совета экспертов и Сценарного рабочего совета, пришли вести рангом повыше. Состав Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии также обновлен.

Правительственный совет по развитию отечественной кинематографии возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова. Совет был создан с целью разработки предложений, связанных с реализацией государственной политики в области кинематографии.

В обновленный состав Совета (в целом 10 человек) вошли первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова, продюсеры Валерий Федорович, Эдуард Илоян и Наталья Мокрицкая (она возглавляет сеть "Москино"), а также исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм" Антон Малышев, врио исполнительного директора Фонда кино Федор Соснов и другие. Отдельно стоит сказать о том, что в состав Совета вошел замминистра финансов РФ Павел Кадочников.

Из состава Совета вышли Алексей Попогребский, Владимир Хотиненко, Борис Хлебников, Джаник Файзиев, а также Алексей Волин, Вячеслав Тельнов, Максим Ксензов, Татьяна Нестеренко, всего 8 человек.