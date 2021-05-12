Павел Дуров: Убийцу из Казани заблокировали в Telegram за час

Устроивший стрельбу в школе в Казани рассказал о своих планах в Telegram-канале лишь за 20 минут до теракта. Об этом сообщил создатель сервиса Павел Дуров.

За 15 минут до трагедии канал стал публичным, отметил он. При этом модераторы, по словам Дурова, действовали быстро и в течение часа после первых жалоб заблокировали канал за призывы к насилию.

Руководитель Telegram также отметил, что первые жалобы появились уже после того, как убийцу задержала полиция, а преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно, поэтому модераторы вряд ли успели бы предотвратить трагедию.

Нападение на школу в Казани произошло утром 11 мая. В учебное заведение ворвался молодой человек, открывший стрельбу на поражение. Жертвами убийцы, который оказался бывшим учеником школы, стали более двух десятков человек: семеро детей и учитель погибли на месте, еще один педагог скончался в больнице, еще восемнадцать детей попали в лечебные заведения с ранениями различной степени тяжести.