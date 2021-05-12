Ранее "РГ" писала, что власти Москвы уже во второй раз перенесли дату вступления в силу ограничений на проезд грузовиков по столице. С 15 июня грузовики тяжелее 3,5 тонны не смогут въехать в город без пропуска. А они выдаются только тем перевозчикам, которые везут груз для московских предприятий и организаций. На это должны быть подтверждающие документы. Таким образом с МКАД и с других магистралей намерены убрать транзитный грузовой поток. Как сообщили в пресс-службе дептранса, только за первые три месяца в городе произошло более 140 аварий с грузовиками, в которых погибли 11 человек и 172 получили ранения. И до тех пор, пока транзит еще присутствует в городе, ситуация точно не будет улучшаться, опасаются чиновники.
В то же время далеко не все представители бизнеса успели оформить пропуска для своих грузовиков. Это создало реальные проблемы для торговых сетей: некоторые перевозчики прямо предупредили партнеров о возможных сбоях в поставках. По словам Ильи Власенко, перевозчиков интересовал целый ряд тонкостей, связанных с оформлением разрешений.
В частности, разделение пропусков на дневные и ночные, подключение одновременно целого автопарка грузовиков к региональной навигационной информационной системе, получение пропусков иностранными перевозчиками и другие. Дептранс проводил семинары с участниками рынка, а АКОРТ создала рабочую группу по транспорту, где все основные вопросы были сняты. В ассоциацию входят 28 крупнейших торговых компаний России, обеспечивающих около 30 процентов розничного товарооборота продовольственных и промышленных товаров в стране. Компании - члены АКОРТ одновременно являются крупнейшими автомобильными грузоперевозчиками России.
Как разъяснили в пресс-службе дептранса, все процессы, связанные с пропусками, регулируются в единой региональной навигационно-информационной системе. Подключиться к ней легко смогут все, у кого есть подтвержденные аккаунты на mos.ru или Госуслугах. В РНИС уже успешно зарегистрировано более 36 тысяч грузовиков разного тоннажа. Если возникнут локальные проблемы с подключением, можно обратиться в службу техподдержки rnis@mos.ru.