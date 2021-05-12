Значительная часть торговых сетей решила вопросы с поставками товаров в Москву после 15 июня, когда для всех грузовиков тяжелее 3,5 тонны введут пропуска. Как заявила "РГ" директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко, все проблемные моменты были обсуждены на рабочей группе, и теперь с доставкой товаров точно не должно возникнуть трудностей.

Ранее "РГ" писала, что власти Москвы уже во второй раз перенесли дату вступления в силу ограничений на проезд грузовиков по столице. С 15 июня грузовики тяжелее 3,5 тонны не смогут въехать в город без пропуска. А они выдаются только тем перевозчикам, которые везут груз для московских предприятий и организаций. На это должны быть подтверждающие документы. Таким образом с МКАД и с других магистралей намерены убрать транзитный грузовой поток. Как сообщили в пресс-службе дептранса, только за первые три месяца в городе произошло более 140 аварий с грузовиками, в которых погибли 11 человек и 172 получили ранения. И до тех пор, пока транзит еще присутствует в городе, ситуация точно не будет улучшаться, опасаются чиновники.

В то же время далеко не все представители бизнеса успели оформить пропуска для своих грузовиков. Это создало реальные проблемы для торговых сетей: некоторые перевозчики прямо предупредили партнеров о возможных сбоях в поставках. По словам Ильи Власенко, перевозчиков интересовал целый ряд тонкостей, связанных с оформлением разрешений.

В частности, разделение пропусков на дневные и ночные, подключение одновременно целого автопарка грузовиков к региональной навигационной информационной системе, получение пропусков иностранными перевозчиками и другие. Дептранс проводил семинары с участниками рынка, а АКОРТ создала рабочую группу по транспорту, где все основные вопросы были сняты. В ассоциацию входят 28 крупнейших торговых компаний России, обеспечивающих около 30 процентов розничного товарооборота продовольственных и промышленных товаров в стране. Компании - члены АКОРТ одновременно являются крупнейшими автомобильными грузоперевозчиками России.

Как разъяснили в пресс-службе дептранса, все процессы, связанные с пропусками, регулируются в единой региональной навигационно-информационной системе. Подключиться к ней легко смогут все, у кого есть подтвержденные аккаунты на mos.ru или Госуслугах. В РНИС уже успешно зарегистрировано более 36 тысяч грузовиков разного тоннажа. Если возникнут локальные проблемы с подключением, можно обратиться в службу техподдержки rnis@mos.ru.