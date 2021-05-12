Москвичи сдали в "народный каршеринг" Audi Q7

В Москве подано более 400 заявок на участие в городском проекте "народный каршеринг", сообщает департамент транспорта. Среди автомобилей, которые горожане готовы сдать в "Рули", есть и люксовые модели, и марки, которые не встретить ни в одном арендном сервисе.

Среди самых дорогих машин, которые будут представлены в сервисе, оказались Tesla, BMW I3, Audi Q7, Mercedes V 250, MINI Cooper. Также там есть отечественные автомобили на все случаи жизни, например, Lada Largus и "УАЗ - Патриот".

Город еще продолжает сбор заявок на участие в проекте "Рули". На первом этапе народный каршеринг будет доступен только друзьям и знакомым собственников. Первым ста участникам город обеспечит неограниченную страховку ОСАГО и телематику для автомобиля, позволяющую открывать машину и запускать автоохлаждение со смартфона.