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12.05.2021 13:25
Рубрика: Экономика

Началось благоустройство территории возле станции БКЛ "Аминьевская"

Текст: Ирина Огилько
Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства
Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к комплексному благоустройству территории возле строящейся станции Большой кольцевой линии метро "Аминьевская".

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Работы пройдут на Очаковском шоссе, Матвеевской улице, Проектируемом проезде 3631. Общая площадь благоустройства составит 26,3 га, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Прогнозируемый пассажиропоток станции - 230 тысяч человек в сутки, значит, увеличится пешеходный трафик в районе "Очаково-Матвеевское". Для удобства горожан будут созданы новые пешеходные маршруты к строящейся станции БКЛ "Аминьевская" и МЦД-4 "Матвеевская".

Специалисты заменят покрытие проезжей части и тротуаров, установят бордюрный камень. В зоне благоустройства появятся 16 современных остановочных павильонов и пять навигационных стел, удобные парковки для автомобилистов, скамейки и урны.

Для комфорта и безопасности пешеходов установят 588 новых опор освещения. Планируется высадить более 200 деревьев и почти 17 тыс. кустарников, разбить почти 200 тыс. кв. метров газона, в том числе почти 3,6 тыс. кв. м цветников.

В рамках комплексного благоустройства приведут в порядок восемь детских площадок и создадут одну новую, отремонтируют три существующие и обустроят две новые спортивные площадки. На площадке для выгула собак заменят покрытие и оборудование.

Все работы завершат к вводу станции в эксплуатацию.

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