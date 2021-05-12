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12.05.2021 18:33
Рубрика: Происшествия

Под Тверью будут судить парня, готовившего теракт на 9 мая

Текст: Антон Валагин (Тверь)

Тверские следователи завершили расследование уголовного дела против 20-летнего жителя Кимр. Его обвиняют по четырем статьям УК: от публичных призывов к экстремизму до убийства и подготовки теракта.

Фото: Пресс-служба УФСБ по РК и Севастополю
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В 2019 году юноша переделал травматический пистолет Макарова в боевой, изготовил боеприпасы к нему и несколько "коктейлей Молотова", а затем спрятал все это в тайнике. Тогда же он нанес на стены домов в Кимрах призывы к экстремистской деятельности. В апреле 2020-го года он застрелил на улице незнакомого 48-летнего мужчину. Убийство было совершено из хулиганских побуждений, беспричинно, отметили в региональном управлении СК.

По данным следствия, молодой человек планировал совершение теракта во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подробности замысла не раскрываются, известно лишь, что преступление было намечено совершить на территории города Кимры и направлено оно было на дестабилизацию органов государственной власти. Замысел реализовать не удалось - экстремиста задержали сотрудники ФСБ. В доме задержанного они нашли дневник с планом операции.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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