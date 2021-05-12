Синоптик предупредил об аномальной погоде в Московском регионе

Московский регион ждет по-настоящему летняя погода, температура поднялась выше нормы. Об этом RT заявил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

"С 12 по 15 мая - облачно с прояснениями, местами грозы. Сегодня днем до +21 °С, в ночь на четверг - +10...+12 °С, завтра днем - +19...+22 °С. В ночь на пятницу - +8...+10 °С, в пятницу днем - +22...+24 °С, в субботу - +22...+24 °С", - рассказал синоптик.

По его словам, в воскресенье фронт будет уходить, а давление начнет расти.

"Поэтому в воскресенье переменная облачность. Уже кратковременный дождь местами", - добавил Цыганков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об аномально теплой погоде в центре Европейской части России. По его словам, антициклон будет медленно перемещаться на Урал, "уводя" тепло за собой: так, в среднем Поволжье и западной Сибири температура будет на 6-8 градусов выше нормы.