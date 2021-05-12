Власти Твери сократили число газетных киосков

Администрация Твери выпустила постановление, согласно которому число точек для торговли периодикой сокращено с 63 до 55. При этом прессу изгнали с самого выгодного места - у остановки "Вагонзавод".

Документ, о котором идет речь, регламентирует расположение нестационарных торговых объектов (то есть киосков) на городских улицах. Срок его действия - три года. Из 178 торговых точек продавать прессу смогут лишь 55, остальные отданы под продукты, фастфуд, цветы и ремонт обуви.

- За шесть лет количество киосков в Твери сократилось более чем в три раза: с 583 в 2015-м, когда началась работа по упорядочению размещения ларьков, до 178 сейчас. С одной стороны, город стал чище и несколько приятнее глазу. С другой - читатели лишились возможности покупать газеты и журналы в удобных для себя местах, - констатировали в Союзе предприятий печатной индустрии.

На запрос "РГ", чем вызвана такая нелюбовь к периодической печати, в администрации Твери не ответили.