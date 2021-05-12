Ученые оценили шансы на выживание белух, попавших в ловушку на Чукотке

Шансы на спасение белух, которые застряли в ледовой ловушке на Чукотке, повысились. В регионе установилась положительная температура воздуха, и лед начал таять.

Напомним, около 50 млекопитающих попали в плен в бухте Пенкигнгэй, предположительно, в начале января. Ученые обнаружили их лишь в апреле. С тех пор они ведут постоянное наблюдение за животными и периодически подкармливают их.

Как рассказал зоолог, специалист по морским млекопитающим, член панели независимых экспертов Международного Союза Охраны Природы (МСОП/IUCN) Григорий Цидулко, белухи активно двигаются. Это позволяет им поддерживать полынью в открытом состоянии, и сейчас она только расширяется. А вот когда точно растает ледовый припай, сказать сложно. Есть шанс, что это случится через десять дней, а, возможно, лишь к концу мая.

- Мы все надеемся, что они, конечно, выживут, потому что в эволюционном периоде животные, которые обитают в арктическом регионе, приспособлены к длительным периодам бескормицы. Сейчас они живут за счет тех жировых запасов, которые они нагуляли в летний и осенний период, - приводятся на сайте нацпарка "Берингия" слова Григория Цидулко.

Он добавил, что морская экосистема Сенявинского пролива очень богата, и летом белухи могли бы жить здесь безбедно. Однако за те четыре месяца, что животные находятся в западне, они съели большую часть рыбы, до которой в состоянии дотянуться.

Вмешиваться и спасать белух нельзя - это естественная ситуация. Гибель животных - необходимый природный процесс. Например, белые медведи специально выискивают попавших в ловушки животных, чтобы на них охотиться.

В 1984 году несколько тысяч этих млекопитающих попали в ледовый плен. Тогда всю зиму и весну люди не давали промоине замерзать с помощью бензопил. А потом вызвали ледокол, но успешной назвать операцию было нельзя. Животные испугались и не пошли за судном по открытому пути - большинство из них все-таки погибло.