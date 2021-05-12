В Магадане все школы переведут под охрану Росгвардии. Об этом заявил руководитель отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по региону Владимир Семенов.

Он вместе с мэром города проверили работу охранных систем образовательных учреждений, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

"Время прибытия сотрудников не регламентируется точными цифрами. Это должно быть сделано в кратчайшие сроки, в зависимости от удаления объекта. Для Магадана в среднем 5-10 минут достаточно для прибытия экипажа", - рассказал Владимир Семенов.

По его словам, с начала года Росгвардия работает с 24 школами.

Напомним, что утром 11 мая в Казани произошло нападение на школу. В здание ворвался 19-летний бывший ученик и открыл огонь из ружья. На месте погибли семь детей и педагог, позже в больнице скончалась еще одна учительница. Нападавший был задержан прибывшими на место полицейскими. По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.