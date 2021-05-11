Все погибшие при стрельбе в школе Казани опознаны

Процедура опознания погибших в результате стрельбы в казанской гимназии № 175 завершена.

- Всего девять погибших - семь детей и двое взрослых. Все тела опознаны, - приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Напомним, жертвами 19-летнего злоумышленника, открывшего огонь в здании школы утром 11 мая, стали семь учащихся восьмого класса - три девочки и четыре мальчика, а также двое учителей. В больницах с различными ранениями находятся 18 детей, шесть из них в реанимации. Огнестрельные ранения также получили трое взрослых, все они госпитализированы.

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что власти республики возьмут на себя организацию похорон погибших.

- Сегодня постановление уже готово. Мы все необходимые выплаты, похоронные вопросы, все вопросы берем на себя, организуем эту работу, - сказал он на оперативном совещании, прошедшем в Детской республиканской клинической больнице.

В пресс-службе главы региона отметили, что на данный момент время похорон остается неизвестным, так как продолжаются следственные мероприятия.