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12.05.2021 10:03
Рубрика: Общество

Жители Дальнего Востока возложили цветы в память о погибших в Казани

Текст: Татьяна Дмитракова, Ольга Журман
Фото: Пресс-служба администрации Находкинского городского округа Фото: Пресс-служба администрации Находкинского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Находкинского городского округа

В среду в городах Дальнего Востока жители несут цветы и зажигают свечи в память о погибших при стрельбе в казанской школе.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
В Татарстане день траура по погибшим в школе № 175

В городе Находка в знак скорби на зданиях городской администрации и думы приспущены государственные флаги. В городе есть скульптура "Женщина с птицей мира", установленная рядом с Музейно-выставочным центром. Она символизирует мир и дружбу между людьми, поэтому и стала символом скорби по трагедии в Казани: жители города, педагоги и школьники несут к ней цветы и зажженные свечи.

На далекой заснеженной Чукотке в эти дни тоже скорбят. Во всех учебных учреждениях округа 12 мая прошли линейки памяти и скорби, учащиеся и педагоги почтили память жертв трагедии минутой молчания. По всему округу приспущены флаги, из сетки вещания радиостанции "Радио Пурга" исключены развлекательные программы.

На территории Кафедрального собора Святой Живоначальной Троицы в Анадыре организован мемориал, куда жители города приносят лампады и цветы в знак поддержки и соболезнования пострадавшим и родственникам погибших. Десятки жителей Чукотки приходят почтить память трагически ушедших из жизни. Подобные акции прошли также в Якутске и Хабаровске.

Нападение на школу в Казани произошло утром 11 мая. В здание ворвался бывший ученик, 19-летний Ильназ Галявиев, и открыл огонь из ружья. На месте погибли семь детей и педагог, позже в больнице скончалась еще одна учительница. Нападавший был задержан прибывшими на место полицейскими. По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

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