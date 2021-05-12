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12.05.2021 10:49
Рубрика: Власть

Число пострадавших при стрельбе в школе Казани выросло до 23

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)

Количество пострадавших в результате стрельбы в казанской гимназии №175 возросло до 23 человек. В больницах находятся 20 детей и трое взрослых. Об этом на пресс-конференции в столице РТ заявил заместитель министра здравоохранения республики Владимир Жаворонков.

Фото: Олег Корякин/РГ
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Ранее, напомним, сообщалось о 18 доставленных в больницу после трагедии детях. По словам замминистра, разница с изначальными данными связана с тем, что несколько школьников, вероятно из-за состояния шока, не сразу рассказали о плохом самочувствии.

- Среди детей, которые поступили в больницу позже, нет повреждений тяжелой и средней степени тяжести, - отметил Жаворонков.

Замглавы минздрава РТ также подтвердил, что состояние шести детей остается тяжелым, у двоих - крайне тяжелое. Состояние остальных пострадавших стабильное.

Напомним, утром 11 мая 19-летний молодой человек устроил стрельбу в гимназии №175 в Советском районе Казани. Жертвами трагедии стали семь школьников и двое педагогов. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань Стрельба в школе Казани

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