В Татарстане день траура по погибшим в школе № 175

В Татарстане 12 мая объявлено днем траура в память о погибших в результате стрельбы в казанской гимназии №175.

Жертвами трагедии стали семь учащихся восьмого "А" класса - три девочки и четыре мальчика, и две учительницы - 25-летняя преподаватель английского языка Эльвира Игнатьева и 55-летняя Венера Айзатова, преподававшая в начальной школе.

В больницах остаются 18 детей, получивших огнестрельные ранения и различные травмы, а также трое взрослых сотрудников учебного заведения, пытавшихся остановить преступника.

По всей республике отменены культурно-развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги. В школах Казани отменены занятия.

Рекламные объявления на электронных баннерах в столице РТ заменены на надписи "Скорбим" с датой трагедии.

Между тем, жители города продолжают нести цветы и игрушки к мемориалам, образовавшимся на улице, где расположена гимназия. По словам жителей близлежащих домов, желающие почтить память погибших приходили даже ночью.

По данным пресс-службы президента РТ, похороны погибших состоятся сегодня на нескольких кладбищах Казани.

Напомним, нападение на школу в Казани произошло утром 11 мая. В здание ворвался бывший ученик, 19-летний Ильназ Галявиев, и открыл огонь из ружья. На месте погибли семь детей и педагог, позже в больнице скончалась еще одна учительница. Нападавший был задержан прибывшими на место полицейскими. По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.