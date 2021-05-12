Омбудсмен: Устроивший стрельбу в школе Казани на учете не состоял

Молодой человек, напавший 11 мая на казанскую школу, ранее не состоял на учете ни в полиции, ни в комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Семья нападавшего также никогда не попадала в зону видимости правоохранительных или социальных служб. "Ясно одно, что семья никаких подозрений не вызывала ни у кого", - отметила омбудсмен, добавив, что пока не получилось связаться с родителями.

По месту учебы парня характеризуют, как достаточно уравновешенного. На данный момент причина нападения не установлена, заключила Волынец.

Напомним, во вторник утром в казанскую гимназию №175 ворвался с оружием 19-летний парень, бывший ученик этой школы, и устроил стрельбу. В результате семеро детей и учитель погибли на месте. Еще один педагог позже умер в больнице. Восемнадцать детей находятся в больницах с ранениями разной степени тяжести, несколько человек - в тяжелом состоянии. Нападавший задержан. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). В среду в Казани отменены занятия во всех школах и объявлен траур.