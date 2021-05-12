Из больницы выписали первого из пострадавших при стрельбе школьников

В Казани из Детской районной клинической больницы выписали школьника, получившего травмы при нападении на гимназию № 175. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Мальчик 2006 года рождения был госпитализирован с легким сотрясением головного мозга и ссадинами лица. Домой из стационара его отправили под наблюдение врачей по месту жительства.

Сейчас в больнице остаются еще 14 детей. Их состояние оценивается как стабильное.

Напомним, 11 мая в казанскую гимназию № 175 с ружьем в руках ворвался ее выпускник, 19-летний Ильназ Галявиев. Он открыл огонь по детям и педагогам, а также использовал взрывчатку. В результате погибли семеро детей и два учителя. 23 человека, большинство из которых дети, попали в больницу.

Девять пострадавших (четверо взрослых и пятеро детей) спецбортом МЧС были отправлены в Москву.