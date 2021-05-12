Борт МЧС с раненными при стрельбе в Казани прибыл в Москву

Транспортный самолет МЧС России, на борту которого находятся пострадавшие при стрельбе в казанской школе, приземлился в аэропорту Жуковский.

По данным пресс-службы ведомства, которые приводит РИА Новости, раненые во время полета находились в специальных медицинских модулях с системами для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких.

На лечение из Казани в федеральные центры переведены девять пострадавших, в числе которых пять детей. Всех их доставят из аэропорта в медучреждения на вертолетах. На борту также находились врачи и психологи.

Накануне в гимназии №175 Казани 19-летний Ильназ Галявиев, бывший ученик этого заведения, ворвался в здание и открыл стрельбу. Жертвами трагедии стали девять человек, включая семь детей. Нападавший задержан. По данным СК РФ, у молодого человека несколько лет назад было диагностировано заболевание мозга. В ближайшее время суд вынесет решение о мере пресечения для подозреваемого.