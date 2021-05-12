Кузнецова попросит Роскомнадзор проверить соцсети стрелявшего в Казани

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова собирается обратиться в Роскомнадзор с просьбой проверить аккаунты в социальных сетях расстрелявшего детей в казанской школе.

"Преступник опубликовал угрозы в социальной сети? Должен работать новый федеральный закон о премодерации информации, - написала детский омбудсмен в Instagram. - Приобрел оружие законно? Нужно проверить. Почему был отчислен? Работали с ним специалисты?"

Кузнецова напомнила, что в республике порядка 1400 школ, а психологов всего 576.

Также омбудсмен задается вопросом, как был решен вопрос охраны образовательного учреждения. "В регионе более 1800 зданий общеобразовательных организаций, а имеют охрану только 1605. Мы обращаемся в прокуратуру, Роскомнадзор, МВД для выяснения этих вопросов", - сообщила она.