Троих погибших в Казани детей похоронили на мусульманском кладбище

Троих школьников, которые стали жертвой нападения в школе, предали земле на городском мусульманском кладбище Казани, сообщает РИА Новости.

Могилы буквально усыпаны цветами, проститься с погибшими пришло немало горожан, среди них были и те, кто не знал детей лично - горе сплотило казанцев.

Директор кладбища Ильдар Сахатдиев рассказал, что двоих погибших в 175-й гимназии похоронили на территории погребального комплекса "Курган", одну из учительниц - в Константиновке, тела еще двоих увезли в район.

Напомним, накануне утром вооруженный винтовкой 19-летний бывший выпускник учебного заведения ворвался в здание и открыл стрельбу. Погибли семь учащихся восьмого класса - три девочки и четыре мальчика, и две учительницы - 25-летняя преподаватель английского Эльвира Игнатьева и 55-летняя Венера Айзатова, педагог начальных классов.

По последним данным, были госпитализированы 20 школьников и трое взрослых. Состояние шести детей на текущий момент оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации под наблюдением врачей.

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