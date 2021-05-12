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12.05.2021 13:50
Рубрика: Происшествия

Не убиравшую снег сибирячку будут судить за гибель прохожей

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Уголовное дело в отношении 44-летней жительницы Новосибирска, которую обвиняют в причинении смерти по неосторожности, направлено в суд. Как рассказали в Следственном управлении СК, сибирячка не потрудилась вовремя очистить свой балкон от снега. Глыба, упавшая с балкона, стала причиной гибели прохожей.

В Подмосковье на коляску с младенцем упала глыба льда

Трагедия произошла в марте возле одного из многоэтажных домов по улице Узорная в Первомайском районе Новосибирска. Куча снега со льдом рухнула с козырька балкона на голову 68-летней женщины. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако несмотря на все усилия врачей, пострадавшая скончалась.

По данным следователей, незадолго до этого происшествия представители жилищно-эксплуатационного участка направили предписание о необходимости очистки козырька балкона от наледи и снега, однако хозяйка квартиры на 9-м этаже предупреждение проигнорировала. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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