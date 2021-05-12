Не убиравшую снег сибирячку будут судить за гибель прохожей

Уголовное дело в отношении 44-летней жительницы Новосибирска, которую обвиняют в причинении смерти по неосторожности, направлено в суд. Как рассказали в Следственном управлении СК, сибирячка не потрудилась вовремя очистить свой балкон от снега. Глыба, упавшая с балкона, стала причиной гибели прохожей.

Трагедия произошла в марте возле одного из многоэтажных домов по улице Узорная в Первомайском районе Новосибирска. Куча снега со льдом рухнула с козырька балкона на голову 68-летней женщины. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако несмотря на все усилия врачей, пострадавшая скончалась.

По данным следователей, незадолго до этого происшествия представители жилищно-эксплуатационного участка направили предписание о необходимости очистки козырька балкона от наледи и снега, однако хозяйка квартиры на 9-м этаже предупреждение проигнорировала. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.