Под Омском автомобиль с детьми врезался в КамАЗ

Омские автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого погиб один человек и получили ранения двое детей.

ДТП произошло 11 мая в Любинском районе на автодороге Омск-Тара. По данным полиции, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине КамАЗ. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В салоне иномарки находились двое детей - мальчик 2015 года рождения и девочка 2013 года рождения. Они госпитализированы. Причины случившегося выясняются.