Путин предложил ориентир при строительстве соцобъектов

При строительстве социальных объектов нужно ориентироваться на типовые проекты - тогда и цены не взлетят. Об этом заявил президент на встрече с омским губернатором в Кремле.

Александр Бурков рассказал о нехватке мест в детсадах и проблеме при строительстве социальных объектов. "За прошлые годы, когда строилось минимальное количество этих соцобъектов, мы потеряли компетенцию по проектированию и по строительству", - посетовал он.

"Есть же такие объекты, которые можно просто тиражировать", - дал совет Владимир Путин. Но глава региона пояснил, что дело в "привязке" - когда объект нужно привязывать к инженерным сетям и условиям местности. В прошлом году, например, были сорваны сроки и не освоены в полном объеме денежные средства, заметил Бурков. "Не поддавайтесь на эту привязку. Привязка - не значит смена типового проекта", - объяснил Путин. "Сейчас напроектируем, и цена полезет", - предостерег он.

"Мы стараемся брать из реестра Минстроя уже типовые проекты и делаем. У нас практически уже все готово, в этом году мы эффективно работаем", - заверил докладчик.