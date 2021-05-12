Путин предложил ориентир при строительстве соцобъектов

Новости

Минэнерго исключило рост тарифов из-за газификации регионов 15:19
Петербург побил 58-летний рекорд по теплу 15:18
Путин обсудит ситуацию на рынке труда 15:17
Новак: Ситуация на топливном рынке стабильна 15:13
СК предъявил обвинение устроившему стрельбу в гимназии в Казани 15:12
Спецборт МЧС с ранеными вылетел в Москву из Казани 15:11
Власти Твери сократили число газетных киосков 15:10
Обновлен состав Правительственного совета по кинематографии 15:08
Минздрав: Все готово к приему пострадавших при стрельбе в Казани детей 15:07
Газету The Washington Post впервые за 140 лет возглавит женщина 15:02
В Петербурге суд оштрафовал "ВКонтакте" на 1,5 миллиона рублей 15:00
Мурашко: Решение о вакцинации россиян "Спутником Лайт" примут на этой неделе 14:53
Мишустин заявил, что за жадность компании должны платить налогами в бюджет 14:45
Песков: Россия призывает Израиль и Палестину к сдержанности 14:43
Патрушев: В 2020 году в СЗФО было предотвращено два теракта 14:42
Голикова: В России нет случаев заболевания индийским штаммом коронавируса 14:37
Песков оценил перспективы законопроекта по обороту оружия 14:35
Новак: Правительство не видит причин в ограничении экспорта топлива 14:28
Строительство омского кадетского училища завершится к осени 2021 года 14:22
Песков заявил об отсутствии планов давать отгул после прививки от COVID-19 14:21
Мэр Кургана ушел в отставку 14:18
Мишустин рассказал, как в молодости работал грузчиком 14:17
Песков: Медведчук не обращался за политическим убежищем 14:16
Начался прием заявок на участие в премии "Жить вместе" 14:16
В Новосибирске банда подростков пойдет под суд за 11 краж и 10 угонов 14:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
12.05.2021 15:21
Рубрика: Власть

Путин предложил ориентир при строительстве соцобъектов

Текст: Кира Латухина
При строительстве социальных объектов нужно ориентироваться на типовые проекты - тогда и цены не взлетят. Об этом заявил президент на встрече с омским губернатором в Кремле.
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Александр Бурков рассказал о нехватке мест в детсадах и проблеме при строительстве социальных объектов. "За прошлые годы, когда строилось минимальное количество этих соцобъектов, мы потеряли компетенцию по проектированию и по строительству", - посетовал он.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Путин обсудил проект строительства метро в Красноярске

"Есть же такие объекты, которые можно просто тиражировать", - дал совет Владимир Путин. Но глава региона пояснил, что дело в "привязке" - когда объект нужно привязывать к инженерным сетям и условиям местности. В прошлом году, например, были сорваны сроки и не освоены в полном объеме денежные средства, заметил Бурков. "Не поддавайтесь на эту привязку. Привязка - не значит смена типового проекта", - объяснил Путин. "Сейчас напроектируем, и цена полезет", - предостерег он.

"Мы стараемся брать из реестра Минстроя уже типовые проекты и делаем. У нас практически уже все готово, в этом году мы эффективно работаем", - заверил докладчик.

В регионах Власть Работа власти Регионы Президент Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

Главное сегодня

Песков высоко оценил действия учителей в казанской школе
Мишустин осудил жадность производителей и торгсетей
Голикова исключила возможность локдауна осенью
МИД РФ не назвал имена высылаемых из России сотрудников посольства США
Операторам связи дадут переходный период для регистрации М2М сим-карт
"Полезная книжка": главное из Послания президента Федеральному Собранию
Верховный суд запретил без уважительных причин снижать размер алиментов