Руководство "Зимней вишни" частично признало вину в суде

Сегодня в Заводском районном суде Кемерова начались прения по уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", где в 2018 году погибли 60 человек.

- Подсудимые Богданова, Судденок и Соболев сделали заявление декларативного характера о частичном признании вины в рамках предъявленного обвинения, - цитирует ТАСС выступившего в прениях гособвинителя. - Остальные подсудимые виновными себя не признают вовсе.

Представитель прокуратуры также сообщил, что в результате преступных действий обвиняемых погибли 60 человек, причинен вред здоровью 63 лицам, 78 лицам причинена физическая боль. Материальный ущерб, нанесенный действиями фигурантов уголовного дела, оценивается в сумму свыше 900 миллионов рублей.

Судебное следствие по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" длилось около двух лет.

На скамье подсудимых восемь человек: гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова, технический директор Георгий Соболев, экс-гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и его подчиненный - инженер Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин, а также пожарные Сергей Генин и Андрей Бурсин.

Всего же после пожара в "Зимней вишне" к уголовной ответственности привлечено пятнадцать человек. В их числе экс-начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов, экс-руководитель областной инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова и экстрадированный из Польши бывший гендиректор комбината Вячеслав Вишневский.