В Калининграде возбудили дело о халатности после избиения ребенка

В Калининграде следователи возбудили уголовное дело о халатности органов опеки, которая привела к истязанию ребенка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Избитого и полураздетого мальчика в возрасте 1 год и 9 месяцев обнаружили на лестничной площадке жильцы одного из домов по улице Левитана 2 мая. Мать ребенка в это время употребляла спиртное. В отношении женщины уже возбудили уголовное дело об истязании, сейчас оно расследуется.

Как установили следователи, в феврале прошлого года мать мальчика подала в отдел опеки и попечительства администрации Калининграда заявление, на основании которого ее сына временно поселили в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. В январе этого года она решила забрать мальчика в семью и подала другое заявление. Просьбу женщины удовлетворили.

Как полагает следствие, сотрудники органов опеки знали, что женщину уже привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своего ребенка. Знали они и то, что мальчик долгое время находится в тяжелой жизненной ситуации, без надлежащего родительского ухода и присмотра. Но необходимых мер, направленных на устранение ситуации, они не приняли. В результате ребенок жил с матерью, которая злоупотребляла алкоголем и поднимала на него руку.

По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина калининградские следователи возбудили уголовное дело по статье "халатность". Идут допросы, осмотры. Кроме того, специалисты изымут и изучат документацию, регламентирующую работу органов опеки.