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12.05.2021 15:57
Рубрика: Происшествия

ФСБ показала признание мужчины, грозившего в соцсетях взорвать школу

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Крымское региональное УФСБ опубликовало признание 26-летнего мужчины, который в одном из сообществ социальной сети написал пост о готовящемся в школе села Октябрьское теракте. Задержанный полностью признал свою вину и объяснил, зачем опубликовал провокационную запись сразу после трагедии в казанской гимназии.

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- Я заранее придумал новость, что якобы будет совершен теракт в одной из школ и обратился к людям с призывом не отпускать детей. Я хотел проверить, как среагирует администратор сообщества, и проверить реакцию, как вычислят человека, - пояснил автор записи. - Я не верил, что реально вычисляют так. Но оказалось - да, действительно возможно. Приехали и очень быстро задержали. Я не успел испытать, как уже собирал вещи и ехал в отделение.

Молодой человек назвал свой поступок глупым и заявил, что, если бы была возможность отыграть ситуацию назад, уже не стал бы публиковать такую новость. Тем не менее правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 207 УК РФ - за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Автору провокации грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

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