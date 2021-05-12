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12.05.2021 10:25
Рубрика: Происшествия

В Крыму задержан мужчина, угрожавший в соцсетях взорвать школу

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В селе Октябрьское Красногвардейского района Республики Крым сотрудники спецслужб задержали мужчину, который написал в социальных сетях о намерении устроить взрыв в одном из учебных заведений. Об этом "РГ" сообщил источник в правоохранительных структурах полуострова.

Фото: Пресс-служба УФСБ по РК и Севастополю
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По предварительной информации, подозреваемый написал на своей странице, будто ему известно о подготовке теракта в одной из школ. И сделал он это, по его версии, после трагических событий в Казани - чтобы проверить реакцию правоохранительных органов. Спецслужбам удалось быстро вычислить злоумышленника и задержать его. Сейчас следователи проверяют серьезность намерений автора угрожающего поста.

Напомним, накануне по решению министра образования РК Валентины Лаврик в школах полуострова был ужесточен режим безопасности. Усилен пропускной режим, а охранные организации ориентированы на своевременное выявление запрещенных предметов, которые пытаются пронести в учебные заведения. Школьникам напомнят о необходимых действиях при возникновении нештатных ситуаций.

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