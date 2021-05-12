В Крыму на автора фейка о подготовке теракта в школе завели уголовное дело

Главное следственное управление СК по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело в отношении 25-летнего безработного жителя Красногвардейского района, который в одном из сообществ социальной сети разместил пост о будто бы готовящемся теракте в школе села Октябрьское. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

- Поздним вечером 11 мая подозреваемый из хулиганских побуждений со своего мобильного телефона опубликовал в общедоступном поселковом сообществе соцсети новость о готовящемся теракте в местном образовательном учреждении, - пояснили в СК. - УФСБ России во взаимодействии с МВД незамедлительно отреагировали на такое сообщение. Информация о готовящемся акте терроризма не подтвердилась.

Дома у лжетеррориста изъята компьютерная техника и электронные носители, с помощью которых он выходил в социальные сети. В рамках экспертиз следователи изучат его переписку с другими пользователями. Предметов, указывающих на планирование им теракта, не обнаружено.

Ранее задержанный полностью признал свою вину и назвал свой поступок глупым. По словам автора, он решился на опасный эксперимент, чтобы проверить, как среагируют на сообщение о готовящемся теракте администраторы интернет-сообщества и спецслужбы. Их реакция оказалась неожиданно оперативной для молодого человека. Теперь следователи внимательно изучат круг общения провокатора и попытаются выяснить, что подтолкнуло его к такому шагу. По части 2 статьи 207 УК РФ ему грозит срок до пяти лет лишения свободы.