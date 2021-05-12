Почему российские музыканты уезжают учиться за границу

Чуть более века назад, накануне Октябрьской революции и после нее, начался массовый исход русских композиторов и музыкантов на Запад. Вспомним Стравинского, Рахманинова, Прокофьева, Метнера… Похожая ситуация повторилась в начале 90-х: поняв, что в ближайшее время не будет не только нормальной творческой жизни, но и жизни вообще, на эмиграцию решились многие талантливые люди. Новое столетие - и вновь отъезды. Только сейчас главными причинами собрать чемодан и купить билет в один конец наши современники называют новый подход к профессиональному образованию и возможность "играть не разумом, а чувствами". Несколько лет назад повышать квалификацию в Европу отправилась композитор, джазовая пианистка из Тюмени Юлия Перминова. Девушка с нуля построила карьеру в родной стране, а потом решила мир посмотреть, себя показать - в соответствии с целеустремленным характером.

Предыстория нашей героини такова. Родилась в пригороде Тюмени, уже в ясельном возрасте на слух подбирала музыку на разных инструментах, в четыре года играла на фортепиано. Отучилась в двух музыкальных школах, на эстрадно-джазовом отделении Тюменского колледжа искусств, в Уральском педагогическом университете. Окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных (ее мастер - народный артист, джазовый пианист и композитор Игорь Бриль).

Юлия, история вашего пересечения с Брилем довольна занятная.

Юлия Перминова: Я тогда жила и училась в Екатеринбурге. В местный театр эстрады приехал публицист Виктор Шендерович с группой музыкантов, в которой играли Игорь Михайлович и его сыновья. В день выступления ему стало плохо - увезли в больницу на скорой. Потребовалось срочно найти замену. Мне позвонил знакомый барабанщик и попросил помочь. Немного порепетировала - и в бой. После того концерта решила рвануть в Москву, в Гнесинку. Пора было расти! Успешно прошла прослушивание, на вступительных испытаниях набрала высокие баллы… Самое смешное, думала: профессор в курсе, что я - та девушка, которая сыграла вместо него, поскольку на экзаменах он был благосклонен, но Бриль не знал. Я ему рассказала уже потом, когда стала студенткой.

У вас наверняка была достойная жизнь в столице. Почему уехали из России?

Юлия Перминова: В Москве все шло в гору: я аккомпанировала участникам "Народного артиста" и "Голоса", записывала музыку к детским аудиосказкам, выступала с серьезны-ми артистами, выполняла заказы по фонограммам. В общем, вертелась как белка в колесе и постепенно отходила от самого творчества. Знаете, у нас такие быстрые заработки и траты. Сама жизнь очень быстрая. Устала от суеты и гонки. Захотела обрести постоянную команду, чтобы исполнять собственные произведения, ведь сочинять не переставала даже в таком бешеном ритме. При этом возвращаться в Екатеринбург или Тюмень не собиралась - честно, для меня это шаг назад. Так пришла идея получить образование за границей. Подала заявку в джазовый институт в Берлине, поступила. Моя программа сложная. При зачислении будущий мастер должен выбрать, в каких странах намерен учиться второй и третий семестр. Я выбрала вдобавок к Германии Францию и Голландию, где любят и продвигают джаз. Получить диплом должна была еще год назад, но из-за пандемии все сдвинулось до июля текущего года.

Много ли наших соотечественников учится музыке в Европе?

Юлия Перминова: Да, очень много. Правда, тюменцев пока не встречала.

Где быстрее состояться музыканту с зарубежным дипломом?

Юлия Перминова: Как ни странно, в России. У нас ценятся специалисты, прошедшие другую школу. Уверена, если вернусь на родину, передо мной откроются абсолютно все двери. Но пока планирую остаться. После выпуска подам документы на визу в качестве молодого специалиста, который здесь отучился.

При такой занятости вы все же откликаетесь на просьбы земляков о помощи?

Юлия Перминова: За плечами три молодежных мюзикла: два в Тюмени и один в Екатеринбурге. Продолжаю записывать фонограммы для вокалистов из родного города. Родители шутят: "Вот ты уехала, а Тюмень продолжает тебя кормить!". Но я не прерывала связи и очень скучаю по родным и по нашей кухне.

Дистанционной работой сейчас никого не удивишь, но работать над мюзиклом через Интернет… А как же тесный контакт?

Юлия Перминова: Живого общения, конечно, не хватает. Отсюда и проблема: как на рас-стоянии осмыслить задачу режиссера?! Если еще учесть, что мы говорим на разных творческих языках. Я не совсем понимаю театральные образы, мне нужно четко сообщить: тут - такое музыкальное направление, тут - другое.

А если нет вдохновения, а сроки поджимают? Это уже не творчество - обычное ремесло...

Юлия Перминова: Я всегда перед работой прошу "референс" - произведение в виде образца. К тому же за столько лет в профессии научилась приемам, освоила секреты, как сочетать звуки, чтобы они вызывали необходимые в данный момент эмоции слушателя.

Что бы вам хотелось еще попробовать?

Юлия Перминова: Писать музыку для кино. Я подошла к этому в первом сольном фортепианном альбоме. Он создан по мотивам моих путешествий по миру. Тут и Китай стоит вспомнить, где работала по контракту, и круизный лайнер в Карибском море, где, кстати, сочинила первый мюзикл "Реальный двор", - разница во времени с Тюменью девять часов, но мы справились. Если о большой мечте: я хочу играть джаз и только джаз. Сложный путь выбрала - этот жанр не приносит сразу больших денег (нужно обзавестись талантливым агентом, засветиться на фестивалях, побегать, попереживать), но он дает возможность выразить себя. Как сказал классик, джаз - это мы сами в лучшие наши часы.

Музыка вообще универсальнейший язык!

Юлия Перминова: Да, и он, к счастью, всегда остается вне политики, как бы кто-то ни старался сделать наоборот.

Ключевой вопрос

Как объяснить стремление молодых российских музыкантов учиться за рубежом?

Юлия Перминова: Большинство едет за качественным образованием, причем именно за джазовым. В наших учебных заведениях, к сожалению, практически не проводят мастер-классы большие музыканты из Америки, где этот жанр, в принципе, и зародился. А тут по-другому: особая среда, свободные педагоги, которые учат играть не разумом, а чувствами. На Западе можно потрогать джаз, перезнакомиться со всеми знаменитыми на сегодняшний день джазменами, поиграть с кумирами, создать свою команду. В Россию музыканты такой величины не приезжают. Думаю, постепенно все изменится и будет так же объемно, насыщенно, как в классической музыке.