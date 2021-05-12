Жительницу Ямала отправили в колонию за истязание приемных детей

43-летнюю жительницу ямальского села Газ-Сале приговорили к трем годам и месяцу в колонии общего режима за то, что она регулярно издевалась над детьми, которые находились под ее опекой.

Напомним, следствие установило, что женщина несколько лет подвергала физическому и психологическому насилию четверых несовершеннолетних 2010-2014 годов рождения. "Она грубо с ними обращалась, систематически оскорбляла и била. Под ее опекой дети были лишены нормальных условий для жизни", - уверены правоохранительные органы.

Когда началось расследование, детей забрали из-под опеки и устроили в специальное учреждение для тех, кто остался без попечения родителей. Опекунша стала фигурантом уголовного дела по двум статьям - ст.117 УК РФ (истязание несовершеннолетних) и ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию). По обоим ее признали виновной.

Следственный комитет ЯНАО установил также должностных лиц, некачественная работа которых сделала возможным то положение, в котором оказались дети. "К дисциплинарной ответственности за нарушения законодательства в сфере соблюдения прав детей-сирот к ответственности привлечены 16 человек", - передает пресс-служба ведомства.