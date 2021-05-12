Роспотребнадзор напомнил, куда жаловаться на обман в автосалоне

Как пояснили "Российской газете" в Роспортебнадзоре, подать жалобу на автосалон можно в следующих случаях: если фактическая цена в договоре купли-прожажи автомобиля отличается от заявленной в рекламе или на сайте, а также оговоренной заранее; если комплектация автомобиля по факту не соответствует той, которая заявлялась покупателю ранее.

Также пожаловаться на автосалон можно и нужно, если тот отказывается вернуть покупателю внесенный аванс, навязывает дополнительные товары, работы и услуги; пытается продать подержанный автомобиль, прошедший "предпродажную подготовку" под видом нового.

Куда можно отправить претензию?

Первое: производителю или в уполномоченную им организацию. "Если потребители столкнулись с ситуацией ущемления своих прав, в том числе имущественных, т.е. понесли незапланированные расходы, были лишены возможности отказа от оплаты ненужных опций (в т.ч. дополнительных товаров, работ, услуг) рекомендуем обращаться к виновному лицу (в данном случае - к продавцу товара) с соответствующей претензией", - подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Второе. Можно обратиться в сам Роспотребнадзор. К обращению необходимо приложить документированные доказательства, а также претензионную переписку с продавцом.

Третье. В суд. Чтобы взыскать с продавца компенсацию морального вреда или возместить ущерб можно также обратиться в суд с исковым заявлением.

Четвертое. В полицию. "Если вы стали жертвой откровенного мошенничества, то следует немедленно обращаться в полицию с соответствующим заявлениям. Требования к порядку подачи заявления и его форме изложены в статье 12 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции"", - уточняют в ведомстве.

И обращают особое внимание на тот факт, что навязывание дополнительных товаров и услуг статьей 16 Закона "О защите прав потребителей" запрещено.

"Компания, виновная в нарушении одного из основополагающих прав потребителей на свободный выбор услуг, должна возместить потребителю все убытки, включая цену навязанных товаров или услуг. Указанные недобросовестные действия могут быть основанием для проведения административного расследования, а в случае получения массовых жалоб - предметом группового иска со стороны Роспотребнадзора в защиту пострадавших потребителей", - добавили в санитарном ведомстве.