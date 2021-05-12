Российский авторынок в апреле вырос на 290,4%

Ассоциация европейского бизнеса после долгих подсчётов на майских каникулах рассказала о результатах апрельских продаж новых легковых автомобилей в России. Разумеется, разница с прошлым апрелем колоссальная.

В прошлом месяце дилеры продали 151 964 автомобиля, что на 113 042 машины больше, чем в "чёрном" апреле 2020 года. То есть рост составил 290,4%. Напомним, что в апреле страна "встала" из-за введения жёстких ограничений вследствие угрозы быстрого распространения новой коронавирусной инфекции.

В АЕБ, тем не менее, пока сохраняют оптимизм в прогнозах по году:

"Совокупный объём продаж за первые четыре месяца 2021 года составил 515 934 автомобиля, что, как и ожидалось, на 24,3% выше, чем в 2020 году, но на 4,5% ниже, чем в тот же период 2019 года, - комментирует Томас Штэрцель, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ. - Пока достигнутые в этом году продажи подтверждают наш прогноз о росте рынка к концу года на 2,1% по сравнению с прошлым годом, и, как только рынок вернется в свою колею, Комитет автопроизводителей сможет скорректировать свой прогноз в июле".

Также Штэрцель отметил, что для стабилизации спроса крайне важна государственная поддержка.