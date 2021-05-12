Рынок автомобилей столкнулся с новой проблемой: нехватка чипов - тех самых микропроцессоров, которые обеспечивают работу мобильных гаджетов и компьютеров. Они же отвечают за полноценную работу современных автомобилей. При этом российский авторынок в результате перебоев с поставками машин отреагировал на это по-бизнесменски: дилеры продолжили практику навязывания дополнительного оборудования втридорога при продаже машин, которая возникла при дефиците автомобилей из-за пандемии. И делается это с деликатностью слона в посудной лавке, причем жаловаться на такую деликатность бессмысленно.

Впрочем, в минпромторге уверены, что к концу лета 2021 года проблема с дефицитом электроники для автомобилей будет решена. Об этом рассказали "РГ" в министерстве.

"Российская автомобильная промышленность продолжает работать, несмотря на то, что в мировой практике начиная с февраля-марта этого года мы уже видим немало случаев, когда крупные заводы останавливаются из-за недоукомплектованности машин электронными системами. Ожидается, что к концу лета ситуация стабилизируется", - сказали в минпромторге.

В министерстве считают, что заявлять о дефиците автомобилей неправильно. На определенные модели есть повышенный спрос.

Повышенный спрос есть прежде всего на высоколокализованные автомобили, производство которых не зависит от импортных комплектующих. Так, например, продажи LADA в апреле 2021 года в России составили почти 38 тысяч автомобилей, что в четыре раза больше результатов апреля 2020 года и на 17,4% выше продаж апреля 2019 года, - сказали в минпромторге.

По мнению министерства, непростая ситуация с поставками комплектующих сейчас заметна во всем мире. "Но благодаря большой работе, проводимой российскими поставщиками автоэлектроники, а также непосредственному участию органов исполнительной власти, удается в оперативном режиме находить решения в условиях дефицита электронных компонентов. Минпромторг в постоянном режиме взаимодействует как с автопроизводителями, так и с их поставщиками. Мы подключили торгпредства для ускорения поставок комплектующих, отработали экстренную логистику. Успешно отработаны несколько обращений участников рынка", - заключают в минпромторге.

Из-за глобальной нехватки полупроводников крупные автомобильные компании вынуждены сокращать объемы производства автомобилей. Как пишет Financial Times со ссылкой на аналитиков IHS Market, в первом квартале текущего года автопром недосчитался около 1 млн автомобилей.

"Во многих крупных автомобильных компаниях поставки идут очень медленно, и это связано с тем, что им не хватает электроники. Все остальные компоненты автомобиля уже готовы, а вот электроника в них пока не стоит", - говорит генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

На начало кризиса с поставкой чипов сильно повлияла пандемия. Тогда многие заводы прекратили производство автомобилей, отменили поставки комплектующих, в том числе электроники. Зато в это же время вспыхнул спрос на ноутбуки, смартфоны и прочие гаджеты из-за активного перехода всех на удаленку. И производители этой техники практически скупили все чипы.

Как считает руководитель отдела аналитики агентства "Автостат" Андрей Топтун, большинство заводов и производителей пока справляются с проблемой, о чем говорят результаты продаж автомобилей в мире. В первом квартале 2021 года в мире было продано 20,89 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 21,9% больше показателей годичной давности. Правда этот результат пока ниже результата I квартала 2019 года.

Что же касается окончания напряженности в поставках чипов, то оно ожидается к началу следующего года.

Российские автозаводы по причине отсутствия чипов не останавливались, но один из поставщиков систем ЭРА-ГЛОНАСС, без которой невозможно продавать автомобили в РФ, заявляет о проблемах с поставками электронных компонентов для своего устройства.

Такого же мнения придерживается обозреватель "Вести FM" Игорь Моржаретто.

- Если верить минпромторгу, у нас вообще все замечательно. Но российский автопром - часть мирового автопрома. Проблема есть с ЭРА-ГЛОНАСС, проблемы есть с другими системами. Как может работать завод в Елабуге, если стоит завод в Турции, производящий машинокомплекты? Быстро эта проблема не рассосется.

Впрочем, дефицит машин на нашем рынке связан не с дефицитом полупроводников, считает Андрей Топтун, а с дефицитом автомобилей, который начал возникать еще в сентябре 2020 года. В то время сложились сразу несколько факторов: реализация отложенного на время "самоизоляции" спроса и продолжение затяжного ослабления рубля, во времена которого население активно избавляется от рублевых накоплений. Люди окончательно осознали, что дешевле автомобили уже не будут, и принимали решение не откладывать покупку. Это создало на рынке некий ажиотаж, который ограничивался только отсутствием живых автомобилей, а особенно без дилерской накрутки в виде "допов".

По словам Игоря Моржаретто, дилеры сейчас пытаются заработать, компенсировав все убытки прошлого года, и накопить жирок на будущее.

- Для бюджетных моделей стоимость дополнительного оборудования может доходить до 20 процентов стоимости автомобиля, - поясняет эксперт. - И вариантов нет - либо бери машину с допами сейчас. Либо через 3 месяца, но по другой цене. С точки зрения бизнеса это нормально. По человечески - некрасиво.

Для бюджетных моделей стоимость дополнительного оборудования может доходить до 20 процентов стоимости автомобиля

Казалось бы, время навязывания допов должно было пройти со стабилизацией рынка, но проблема с чипами добавила проблем покупателям и маржи автодилерам.

Можно жаловаться, ссылаясь на закон о защите прав потребителей, можно жаловаться производителю, но фактически это ничего не дает. Тем более что, по словам юристов, именно навязывания дополнительного оборудования не происходит. Вы можете взять машину с ними, а можете подождать, когда придет более подходящая вам комплектация.

Куда жаловаться, если обманули в автосалоне

Как пояснили "РГ" в Роспотребнадзоре, подать жалобу на автосалон можно в следующих случаях: если фактическая цена в договоре купли-продажи автомобиля отличается от заявленной в рекламе или на сайте, а также оговоренной заранее; если комплектация автомобиля по факту не соответствует той, которая заявлялась покупателю ранее. Также пожаловаться на автосалон можно и нужно, если тот отказывается вернуть покупателю внесенный аванс, навязывает дополнительные товары, работы и услуги; пытается продать подержанный автомобиль, прошедший "предпродажную подготовку" под видом нового.

Претензию можно отправить производителю или в уполномоченную им организацию. "Если потребители столкнулись с ситуацией ущемления своих прав, в том числе имущественных, т.е. понесли незапланированные расходы, были лишены возможности отказа от оплаты ненужных опций (в т.ч. дополнительных товаров, работ, услуг), рекомендуем обращаться к виновному лицу (в данном случае - к продавцу товара) с соответствующей претензией", - подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Можно обратиться и в сам Роспотребнадзор. К обращению необходимо приложить документированные доказательства, а также претензионную переписку с продавцом.

"Если вы стали жертвой откровенного мошенничества, то следует немедленно обращаться в полицию с соответствующим заявлением", - уточняют в ведомстве.

И обращают особое внимание на тот факт, что навязывание дополнительных товаров и услуг статьей 16 Закона "О защите прав потребителей" запрещено.

Подготовила Ольга Игнатова