Сан-Марино объявило о старте прививочного туризма со "Спутником V"

Сан-Марино с 17 мая запустит кампанию для туристов, желающих вакцинироваться "Спутником V". Об этом заявил министр туризма страны Федерико Педини Амати.

"Есть возможность вакцинировать не живущих в Сан-Марино, не являющихся резидентами Италии, вакциной "Спутник V", - цитирует чиновника "Интерфакс".

По его словам, вакцинироваться туристы смогут максимум в течение 28 дней после прибытия в Сан-Марино, при этом первую дозу нужно получить в первую неделю.

Министр напомнил, что сейчас в Сан-Марино нет госпитализированных с COVID-19.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций заявил, что благодаря вакцине "Спутник V" Сан-Марино удалось полностью победить COVID-19. Средняя заболеваемость в стране в начале мая была в 40 раз ниже, чем в среднем по Евросоюзу.

По данным Института социальной защиты (ISS), который отвечает за прививочную кампанию от COVID-19 в Сан-Марино, "Спутник V" используется в 90 процентах случаев вакцинации.