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12.05.2021 04:51
Рубрика: Экономика

В России предложили ввести бонусы для привитых от COVID-19 пассажиров

Пассажиров, сделавших прививку от COVID-19, надо отблагодарить. Как вариант - ввести бонусную систему для тех, кто отправится в путь привитый. Соответствующее предложение направлено в Минтранс, где подтвердили получение письма, которое сейчас изучают.

Фото: AP Photo
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Тем временем одна из авиакомпаний России уже готовится поощрять своих клиентов, пишет газета "Известия". Правда, не уточняется, как именно перевозчик порадует вакцинированных пассажиров - будет это скидка при покупке билета или начисление миль на счет. Общероссийское объединение пассажиров (ОПП) предлагает всем крупным участникам рынка провести акцию с 25 мая по 25 августа. В качестве бонуса - купоны на перелет в размере от 500 до 5 тысяч рублей.

В ОПП пояснили, что более активная вакцинация населения снижает риск возникновения "третьей волны" коронавирусной инфекции. Чем быстрее восстановится пассажиропоток - тем лучше для перевозчиков.

Ранее сообщалось о предложении Минтранса создать в аэропортах специальные коридоры для тех, кто сделал прививку от коронавируса. В Роспотребнадзоре данную инициативу не поддержали. Вопрос требует проработки, подчеркнули в ведомстве.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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