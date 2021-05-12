В России предложили ввести бонусы для привитых от COVID-19 пассажиров

Пассажиров, сделавших прививку от COVID-19, надо отблагодарить. Как вариант - ввести бонусную систему для тех, кто отправится в путь привитый. Соответствующее предложение направлено в Минтранс, где подтвердили получение письма, которое сейчас изучают.

Тем временем одна из авиакомпаний России уже готовится поощрять своих клиентов, пишет газета "Известия". Правда, не уточняется, как именно перевозчик порадует вакцинированных пассажиров - будет это скидка при покупке билета или начисление миль на счет. Общероссийское объединение пассажиров (ОПП) предлагает всем крупным участникам рынка провести акцию с 25 мая по 25 августа. В качестве бонуса - купоны на перелет в размере от 500 до 5 тысяч рублей.

В ОПП пояснили, что более активная вакцинация населения снижает риск возникновения "третьей волны" коронавирусной инфекции. Чем быстрее восстановится пассажиропоток - тем лучше для перевозчиков.

Ранее сообщалось о предложении Минтранса создать в аэропортах специальные коридоры для тех, кто сделал прививку от коронавируса. В Роспотребнадзоре данную инициативу не поддержали. Вопрос требует проработки, подчеркнули в ведомстве.