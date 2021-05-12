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12.05.2021 18:22
Рубрика: Дороги

Трафик из Петербурга в Москву по трассе М-11 "Нева" в мае вырос в два раза

Текст: Алексей Любовецкий
Продолжительные майские праздники способствовали увеличению поездок по платным автомобильным дорогам ГК "Автодор", следует из данных компании. Пик поездок пришелся на 30 апреля и 1 мая - за эти дни из Москвы выехало более 175 тысяч автомобилей.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Так, трафик на трассе М-11 "Нева" из Петербурга в Москву с 30 апреля по 4 мая 2021 года был в полтора раза выше аналогичного периода 2019 года, и в среднем в два раза выше обычного. Также увеличилась интенсивность проезда из Москвы в Петербург - 30 апреля поток автомобилей вырос в 2,3 раза по сравнению с обычными днями, а 1 мая - в три раза.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
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Значительная часть выезжающих из Московского региона автолюбителей отправилась на юг. По трассе М-4 "Дон" 1 мая проехало более 51 тысячи машин, что превышает обычный поток в три раза. На новом транзитном участке в обход села Лосево и города Павловска в Воронежской области, введенном в эксплуатацию в июле 2020 года, поток транспорта в направлении южных регионов начал значительно расти еще в четверг и стал снижаться лишь к 4 мая.

Автомобилисты начали возвращаться с юга 8 мая, пиковый трафик пришелся на 9 мая (вырос в 4 раза), а 10 мая поток машин был в 3 раза выше, чем в обычные дни. Как отметили в "Автодоре", сократить время на обратном пути и миновать перегруженные дороги Москвы водителям помог маршрут через Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД) - связующую скоростную дорогу между М-11 "Нева" и М-4 "Дон".