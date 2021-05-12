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12.05.2021,  
10:40
Текст:  Антон Валагин

Турция заменит F-35 собственными беспилотниками

Турецкая компания Baykar Defence опубликовала первое концептуальное изображение беспилотника TB-3 Bayraktar на палубе авианесущего десантного корабля Anadolu.

Фото: Ridge Leoni/wikimedia.org
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Корабль строится на верфи Седеф, ввод его в строй намечен на 2022 год. Изначально авиакрыло Anadolu должно было состоять из палубных истребителей F-35, но США исключили Турцию из программы после того, как Анкара приобрела российские зенитные комплексы С-400. В ответ руководство турецкой оборонной промышленности заявило, что заменит американские самолеты беспилотниками собственной разработки.

В опубликованном изображении интересны две детали. Во-первых, складные крылья Bayraktar - шарниры отмечены черными полосами. Во-вторых, тросовая катапульта для разгона дронов. Установка не предусмотренной первоначальным проектом системы взлета может вызвать задержку ввода авианосца в строй, считает Naval News. О способе посадки дронов не сообщается.

По заявлению турецких властей, Anadolu сможет нести от 30 до 50 ударных беспилотников. Как минимум 10 из них смогут одновременно управляться корабельной командной системой.

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