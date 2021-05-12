В МИД рассказали об источниках кибератак на Россию в 2020 году

Большинство кибератак на Россию в минувшем году происходило с адресов в Соединенных Штатах, Германии и Нидерландов. Об этом рассказал замглавы МИД России Олег Сыромолотов, ссылаясь на данные Национального координационного центра по компьютерным инцидентам.

В интервью РИА Новости он уточнил, что нападениям подвергались объекты, связанные с разработками вакцин, госуправления, финансового сектора, а также военно-промышленного комплекса, науки, образования, транспорта.

В апреле заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов заявил, что количество кибератак на Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" увеличилось в четыре раза во время разработки вакцины от коронавируса. Атаки были направлены на получение несанкционированного доступа к сайтам разработчика вакцины и технологии создания препарата. Также новым объектом кибератак стали системы телемедицины, популярные при лечении на дому, отметил Мурашов.